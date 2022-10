De rederas a diseñadoras: Red Era, el proyecto de economía circular que transforma las redes en moda

Las rederas de San Vicente de la Barquera, en Cantabria, se adaptan a los nuevos tiempos. Con su oficio en desuso, ellas han decidido reciclar las viejas redes y reciclarse a si mismas. Ahora diseñan, elaboran y comercializan complementos de moda bajo una marca, Red Era.

Cuando un pesquero entra a puerto, hay un grupo de mujeres preparadas para reparar descosidos: las rederas. "Es un trabajo esclavo", comenta Silvia González, redera, "nunca sabes qué van a traer roto de la mar y hay que estar pendientes de la llamada para bajar al puerto" .

Un trabajo en regresión que en San Vicente de la Barquera quieren potenciar buscando nuevas salidas... a las redes y a las rederas.

Vania Merino, responsable del proyecto Red Era, explica que "se trata de un proyecto de economía circular. Por un lado, se reciclan las redes en desuso para convertirlas en materia prima y en un producto de ecodiseño, y al mismo tiempo tratamos de potenciar un proyecto de desarrollo para mujeres".

Mujeres que no todas vienen del mundo de las rederas. Es el caso de la benjamina del equipo, Sandra García. "Yo no soy de familia marinera pero las rederas de San Vicente me han enseñado a usar el material y manejarme con más soltura".

Además de reciclar y diseñar distintos complementos, hay también una idea de negocio. "Queremos que ellas mimas sean empresarias", aclara Merino. Y ellas se muestran confiadas. "Vemos que la cosa funciona, va a ir bien y a la gente le gusta", concluye Uana Samán, una de las participantes del proyecto.

En forma de bolsos, mochilas, carteras o juguetes, Red Era ya es una marca y un proyecto con el que tejer un ilusionante futuro para un oficio tradicional.