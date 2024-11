Recomiendan comprobar los precios de días anteriores al Black Friday para evitar estafas

Ya se han convertido en una tradición. Esperamos al Black Friday para comprar. "Yo me compro todo, todo", dice una mujer. Una joven asegura que al final "caemos, siempre caemos" en comprar algo con descuento.

Es más, hay quien lleva días buscando y comparando precios para ese momento. "Semanas antes busco ofertas, precios y el producto que yo quiero", dice una chica. Otro asegura que se pasea por las tiendas para mirar qué comprar y de cara al Black Friday "ver que van a rebajar el viernes".

Sin embargo, hay quién está en el lado contrario: muchos no se fían de estas anunciadas rebajas. Según explica una mujer, cree que los días de antes "suben los precios para cuando lleguen estos días-Black Friday- rebajarlos". Y otra asegura haber visto "la etiqueta de detrás de un pantalón con el mismo precio".

Sobre esto, Consumo investigará las "falsas rebaja" que se puedan ofrecer en internet en el Black Friday que se celebra esta semana. Los técnicos han reforzado su sistema de monitorización de precios y lo están haciendo en una amplia gama de productos que se pueden adquirir en tiendas y a través de internet.

En el Black Friday del año pasado, comprobaron que más de un 20% de los productos que analizaron incumplían la legislación y que un 60% de las empresas investigadas podrían haber cometido "rebajas engañosas". Por ellas se entiende el que un operador suba el precio de algunos productos antes de la fecha en sí para luego rebajarlos a su precio original.

Por ejemplo, el año pasado se pudo demostrar que entre el 15 y el 20 de noviembre de 2023 un operador ofertó un ordenador portátil por 626,99 euros, que un día después, el 21, lo subió a 759,99, y ya entre el 22 y el 29 de noviembre (coincidiendo con el Black Friday), lo volvió a bajar de nuevo al primer precio. Las personas que no tuvieron tiempo para comprobar los precios en los días anteriores no fueron conscientes de que realmente no estaba rebajado.

Estas prácticas comerciales se consideran desleales con los consumidores, según recuerda el Ministerio, y suponen una infracción que puede llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros.

Los expertos avisan: cuidado. Porque, en ocasiones, no necesitamos todo lo que compramos y la bajada de precio no es tanta. La psicóloga María Padilla advierte: "Nos hacen pensar que si no compramos perdemos algo único. El resultado, carritos llenos de cosas que no necesitamos".

Los productos más buscados y preferidos.

Varios jóvenes nos cuentan que prefieren: "la ropa", "productos de electrónica", "cultura", "objetos para animales", "ropa mucha ropa". Para controlar el gasto, la psicóloga Padilla recomienda anotar lo que necesitas "de verdad" y "esperar encontrarlo en una oferta, pero teniendo claro la referencia de otras tiendas y otros premios".

