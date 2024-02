Desorden público

El rapero Morad acepta dos años de cárcel por instigar a lanzar piedras contra la policía en Hospitalet

No ingresará en la cárcel porque no tiene antecedentes computables y porque se compromete a no reincidir . Se enfrentaba a 7 años de prisión pero el tribunal le ha rebajado la pena tras pagar 2.000 euros de responsabilidad civil.