¿Quiénes son los europeos más pulcros? Sorprende el número de duchas de los españoles

Dicen los que ya tienen unos cuantos años que antes la gente no se duchaba tanto. Hoy lo normal es que al menos se pase una vez por la ducha cada día, aunque también hay quien prefiere prolongar la visita al chorro del baño bien por ahorrar, por conciencia medioambiental, por la sequía, o simplemente porque piensan que no puede ser bueno para la dermis limpiarla tanto. Muchos dermatólogos aseguran que la ducha diaria no tienen ningún riesgo para la piel siempre que se utilicen los productos adecuados y se vuelva a hidratar el cuerpo correctamente. En cualquier caso no todos nos duchamos las mismas veces, y eso puede que lo note la piel pero también los que están a nuestro lado. Según un estudio los europeos que más se duchan son los italianos, el 95% de su población se pone bajo el grifo cada día. Incluso algunos italianos siguen con la costumbre de volver a ducharse después de "plantar un pino", para otros es un derroche de agua sobre todo cuando el invento francés del siglo XVIII conocido como bidé es más práctico.

Italia despunta en la moda y en la higiene

El grifo de plata recae sobre nuestros vecinos portugueses. La población lusa que se ducha diariamente oscila entre el 94 y 95%. Y la tercera posición y ducha de bronce es para los españoles que compartimos podio con los griegos. Entre el 75% y 84% de ambas poblaciones se ducha cada día, una cifra algo escasa para muchos, sin embargo mejores datos que nuestros otros vecinos los franceses que sólo 6 de cada 10 se duchan todos los días, tal vez por eso además del bidé también hicieron escuela con los perfumes.

El norte de Europa es menos pulcra

Ahora bien, el resto del continente europeo tiene una población con costumbres higiénicas menos frecuentes según el estudio, porque sólo algo más de la mitad de la población del resto de países tiene como costumbre refrescarse cada día. Lo que no dice el estudio es si al no ponerse debajo de la alcachofa terminan llevando a cabo otro tipo de baños íntimos, conocidos vulgarmente como "baño polaco", "baño checo" o "el baño del gato". Lo que está claro es que si hay un país del mundo que tenga una gran devoción por el cuerpo y que además sea también el más higiénico es Brasil, dicen los datos que sus ciudadanos llegan a pasar hasta 12 veces a la semana por la ducha.