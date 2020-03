Quejas por los viajes sorpresa con destino a Milán, el epicentro del coronavirus en Europa

Más información Italia aísla a 16 millones de personas por el coronavirus y toma estrictas medidas para evitar su propagación

El Covid-19 está a la orden del día, sobre todo si vas a viajar. Agencias de viajes como Drumwit, Wyanabox o FlyKube son las nuevas agencias online que ofertan viajes sorpresa. Se ofrecen paquetes cerrados, con vuelo y hotel y no se conoce hasta 48 horas antes de que salga el vuelo.

El problema es que no hay opción de cambiar el destino y algunos clientes han tenido la sorpresa de que su destino es Milán, el epicentro del coronavirus en Italia.

Cientos de usuarios comienzan a manifestarse en Twitter con el hasthag #Drumwit debido a la cuestión. "Planazo de fin de semana. [...] Nos toca Bolonia", escribe una usuaria en la red social. "Toda la ilusión que tenía por viajar... Y recibo la noticia de que mi destino es Milán", explica otra usuaria.

Estos son algunos ejemplos de aquellas personas que tienen como destino sorpresa Milán. Y, debido a que la empresa no permite el reembolso ni el cambio, han perdido el viaje. Sin embargo, la OCU afirma que "el consumidor no debe ser damnificado, ya que no es su responsabilidad".