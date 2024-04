¿Qué nota te pones en felicidad? La media en España es un notable

Los españoles han puntuado su felicidad con 7,69 de media sobre 10. Exactamente, la cifra es de 7,72 en hombres frente a 7,66 en las mujeres.

Unos datos sacados de de la encuesta 'Hábitos deportivos en España'. Estos resultados se podrían mejorar, pero deja a la sociedad española con una nota muy alta. En la misma encuesta realizada por el CIS, se les pregunta a los españoles sobre si practican deporte, si les gusta hacerlo y que cómo es su salud y forma física.

En cuanto a su estado de salud, el 82,5% asegura que se sienten "bien o muy bien" y solo un 11,5% dicen sentirse "mal o muy mal". Un 5,5% ha contestado que "ni bien ni mal". Además, según la encuesta, la mayoría de los españoles (50,2%) que practica deporte lo hace por mantener o mejorar la salud. En cuanto al bienestar propio: el 86,5% de los españoles afirma sentirse "bien o muy bien", y solo un 8,8% "mal o muy mal".

El feliciólogo Ángel Rielo afirma que tener una vida saludable ayuda a tener esta sensación de bienestar: "meditar, hacer deporte, tener una buena alimentación y entusiasmo".

¿Cómo se convierte alguien en feliciólogo? Ángel Rielo lo ha explicado en las Noticias de la Mañana: "Creo que la felicidad es un concepto muy prostituido y al que la gente no accede porque creen que está en un lugar equivocado. Yo trabajo en el mundo de la comedia y veía muchas risas alrededor. Entonces decidí estudiar sobre estos asuntos y como no me hacían caso, pensé que a quien hacen caso es a la gente cuyo trabajo acaba en -ólogo".

El secreto de la felicidad

El mismo experto define la felicidad como "más que un estado es una actitud, es un enfoque hacia la vida" y sostiene que: "las personas felices no son las que no tienen problemas. Son las que saben que hacer con ellos, las que aceptan y vibran en un nivel de amor óptimo". Para explicar la alta nota que se dan los españoles, asegura Rielo que habría que saber en qué lo han basado o en qué situación estaba la persona.

También advierte de que "tendemos a confundir felicidad con placer y hay una gran diferencia. El placer se paga con dinero, la felicidad no".

Lo que más valoran los españoles para llegar a la sensación plena de bienestar es el amor, pero el amor en todas sus versiones. Amor en pareja, amor de amistad, familia... sin olvidar el amor de las mascotas.

"Las personas felices no son las que no tienen problemas, sino las que saben qué hacer con ellos", añade Ángel Rielo, que explica: "El padre Ángel me enseñó que la verdadera felicidad está al cambiarle a la palabra la 'd' final por una 'r': FELICIDAR. La felicidad de estar al servicio y de dar a los demás". Para Ángel Rielo, la clave está en proyectar hacia afuera alegría y felicidad, porque somos lo que entregamos. "La felicidad se basa en la fe: si tienes fe en lo que sea, probablemente tienes una dirección más amable. El mundo lo ves según lo miras".

