Por qué la jueza frenó el regreso del hijo de Juana Rivas con su padre

El pasado martes, la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri, no se produjo tal y como estaba previsto. El niño, de 11 años, se negó a regresar con su progenitor, lo que derivó en un aplazamiento de la entrega hasta este viernes.

"Se tiene que valorar de forma muy correcta y muy loable la decisión de la jueza", sostiene Gonzalo León, abogado de Vilches Abogados. Lo que debía ser un procedimiento formal de ejecución judicial acabó en una escena cargada de tensión. Juana Rivas acudió con los dos menores al Punto de Encuentro Familiar, en el que también estaba Arcuri. No obstante, el menor se negó a irse con su padre.

"Ese día no se daban las circunstancias para que el menor fuese entregado a su padre en las condiciones que marca la ley", explica el letrado. "La situación que se generó en torno a este tema, con el boom mediático, no ayuda para nada a que ese acto de entrega se hiciese en la forma que marca la ley", explica.

La jueza, al recibir el informe de los profesionales presentes y atendiendo al estado emocional del menor, optó por suspender la entrega durante 72 horas. Una medida que, lejos de desobedecer el mandato del tribunal italiano, buscaba que el proceso se realizara con mayores garantías humanas.

"Lo único que ha hecho la jueza es dar un margen de tres días para que el viernes la situación haya podido cambiar y, en un ambiente de mucha más tranquilidad, valorar si se dan las circunstancias para ese nuevo intento", comenta.

El marco legal es claro: una resolución firme de la Corte de Apelación de Cagliari (Italia) ordena que el menor regrese con su padre a Carloforte. El Tribunal Constitucional español inadmitió el recurso de amparo de Juana Rivas. Pero eso no impide al juzgado español aplicar el principio del interés superior del menor en el modo de ejecutar dicha resolución.

"La jueza lo que está diciendo es: 'Oye, tribunal italiano, yo tengo aquí una madre, un padre y un menor que se negaba exacerbadamente a ser entregado a su padre'. Esta entrega no se trata de que venga la policía, le ponga unos grilletes y que por la fuerza ese menor sea entregado", explica.

"No se trata de algo arbitrario entre las partes. La jueza tiene que cumplir con esa misión, pero si las circunstancias no se dieran favorables, se vería obligada a comunicarlo al tribunal italiano. No puede obligar por la fuerza, tampoco negarse; debe cooperar, que es lo que está haciendo", señala el letrado.

La clave: el estado emocional del menor

El factor determinante del aplazamiento fue el estado psicológico del niño. La escena en el Punto de Encuentro lo desbordó: gritos, medios de comunicación y un entorno complicado.

"Ese menor no se encontraba en las condiciones necesarias como para forzarle a tener que irse con su padre ese día", insiste la abogada.

El auto judicial señala que no debe utilizarse la fuerza en la entrega y que es necesario evitar exposiciones innecesarias. La jueza instó a todas las partes a cooperar para preparar al niño emocionalmente: "La misión del Tribunal Español es intentar que esa entrega se haga en las condiciones más favorables para el menor. Ahora bien, tienen que darse esas circunstancias".

El papel de padres, abogados y psicólogos

La magistrada citó a los representantes legales y a la Fiscalía al día siguiente, y pidió informes técnicos sobre "el lugar, las condiciones y el modo" en que debe ejecutarse la entrega. El objetivo: proteger al menor sin impedir la cooperación judicial internacional.

"Aquí es muy importante el papel de los equipos psicólogos que estaban y que estarán presentes en ese punto de encuentro", remarca la letrada. "Ese menor, aunque tiene cierta conciencia, no deja de tener 11 años... se vio superado por la situación".

El auto no da por cerrada la entrega, sino que otorga una prórroga para reconducir el proceso sin dañar al niño. "La jueza lo que está diciendo es: este día no. Te doy de margen, pero el viernes vénganse usted, sus familiares, sus abogados y sus psicólogos convencidos de que hay que intentar por todos los medios esa entrega".

"El Tribunal Español actuó conforme al interés general del menor. Otra cosa es preguntarse si el Tribunal Italiano está actuando conforme al interés general del menor, que ya te adelanto que, bajo nuestro criterio, no. Pero en este caso el Tribunal Español, por supuesto que sí. El Tribunal Español, lo que tiene delante es una resolución del Tribunal Italiano y, por lo tanto, está obligado a cooperar con ese Tribunal Italiano", ha criticado.

¿Qué pasará el viernes?

La entrega está prevista para este 26 de julio, en un entorno discreto y controlado. Pero si el rechazo del menor se mantiene, el juzgado podría verse obligado a comunicarlo a la justicia italiana, que ostenta la custodia legal.

"La posición de 'no se hace la entrega porque el menor permanentemente se niega' no se va a sostener. Para eso están los padres, las representaciones legales y los psicólogos: para procurar que esa situación no se dé".

En un último intento de Juana Rivas para que su hijo permanezca en España con ella sus abogados han presentado un escrito en el Ministerio de Justicia en el que piden la intervención del Gobierno para que se aplique el Convenio de la Haya para que el niño no viaje a Italia con Arcuri. No obstante, León asegura que el "Tribunal Español no tiene potestad ninguna para negarse a esa entrega".

Además, este jueves, la Audiencia de Granada ha admitido parcialmente el recurso presentado por Francesco Arcuri contra el archivo de la denuncia en la que acusó a su expareja, Juana Rivas, de un delito de sustracción de menores y ha ordenado a un juzgado de instrucción que la investigue por no haber facilitado que el menor de sus hijos vuelva a Italia.

Un juicio pendiente y una herida abierta

La situación podría dar un giro en septiembre, cuando Francesco Arcuri afronte un juicio en Italia por presuntos abusos habituales hacia sus hijos. "No hay que olvidar que en septiembre hay un juicio en el que Francesco Arcuri se enfrenta a un juicio por supuestos malos tratos. Eso puede determinar el resultado final de esta situación".

Aun así, la abogada concluye que, por ahora, se debe cumplir la resolución judicial: "Hay que cumplir con una resolución judicial. Pero todos deben cooperar para intentar que esa entrega se haga en condiciones".

