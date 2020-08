¿Qué hacer en Madrid en agosto de 2020? Los mejores planes para no pasar calor

Estamos ante un verano diferente, no hay duda. Pero también lleno de planes para hacer en Madrid en este mes de agosto. Hay que adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo y tomar precauciones, pero lo cierto es que el ocio no para. Teatro, cine, conciertos, exposiciones...en Madrid la agenda cultural no se frena.

Este año las vacaciones van a ser un poco diferentes para todos y mucha gente que otros veranos se iba de la ciudad va a permanecer en la capital. El coronavirus ha cambiado los planes de ocio en Madrid pero siguen siendo muy numerosos y están enfocados a diferentes públicos. Sean cuales sean tus preferencias, debes cumplir siempre con las medidas sanitarias que te indiquen. Acudir con antelación, llevar siempre la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y seguir las recomendaciones que te marquen desde la organización de los eventos es vital.

A continuación, te proponemos algunos de los mejores planes para hacer en Madrid en este mes de agosto.

Veranos de la Villa

Un clásico del verano que no falta en la agenda de Madrid. Desde el pasado 29 de julio y hasta el 30 de agosto espectáculos de danza, teatro, zarzuela o circo pasarán por el Centro Cultural Conde Duque. También habrá conciertos, proyectos de fotografía y hasta un proyecto gastronómico. Puedes consultar las programación completa de los Veranos de la Villa

Cines de verano

Un plan ideal para pasar las calurosas noches de agosto en Madrid es ver una peli al aire libre. Los cines de verano se multiplican por todos los distritos para traer grandes clásicos, películas familiares y otras más actuales. Destaca el Fescinal, que este año celebra su 36 edición con varias proyecciones hasta septiembre en el Parque de la Bombilla.

Noches clásicas del Olivar

Los amantes de la música clásica tienen cita en la Fundación Olivar de Castillejo. Como cada año, han programado varios conciertos durante este mes de agosto que buscan darle una oportunidad a jóvenes valores. Eso sí, el aforo se ha reducido con respecto a ediciones anteriores y la entrada se hará por estricto orden de llegada.

Ver las Perseidas

Un plan para no pasar calor es observar la lluvia de estrellas. Aunque las Perseidas se pueden observar hasta el 24 de agosto, lo mejor es hacerlo en las noches de más intensidad: del 11 al 13. Estos días habrá más de cien meteoros por hora. Algunos de los mejores rincones para verlas sin salir de Madrid son el Cerro del tío Pío, la Casa de Campo o el parque Juan Carlos I.

Fiesta Corral Cervantes

El Paseo de la Chopera, en el Parque Madrid Río, se transforma este verano. Concretamente en una reinterpretación moderna de un antiguo corral de comedias. En la Fiesta Corral de Cervantes habrá planes para todos: teatro del Siglo de Oro, obras para los más pequeños de la casa y conciertos de artistas como Rebeca Jiménez, Luis Ramiro o Arco. Además, cuenta con una zona de restauración, otra de artesanía y área infantil.

Tarde de museos

Si quieres hacer un plan de tarde pero sin pasar calor, vete de museos. El mes de agosto es perfecto para gozar de las obras de arte del Museo del Prado de Madrid, de su aire acondicionado y de la reducción del 50% en el precio de las entradas. En el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza pásate a ver la exposición “Rembrandt y el retrato en Ámsterdam” que estará disponible hasta el 30 de agosto. Y disfruta también del Museo Sorolla y su entrada gratuita hasta el día 30.