¿Pueden salir los niños con bicicleta o patinete? Lista de juguetes permitidos en las salidas de los niños a la calle

Los niños podrán salir a la calle a partir del próximo domingo 26 de abril y tanto el segundo Vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han explicado las condicionas en las que los más pequeños podrán salir al aire libre durante el confinamiento por el coronavirus.

Hasta tres niños que convivan juntos, menores de 14 años, podrán salir a dar un paseo acompañados de un adulto con el que convivan. El tiempo permitido será de hasta una hora y deberán hacerlo como máximo en el radio de un kilómetro. La salida de los niños a la calle podrá ser desde las 9:00 horas hasta las 21:00 horas.

¿Pueden salir los niños con bicicleta a la calle? ¿Y patinete?

Muchos se han preguntado si los niños podrían ir al parque, salir con juguetes, etc. La respuesta a estas preguntas es clara, los niños podrán salir con juguetes a la calle, como pelotas o patinetes, pero no podrán acudir al parque ni a zonas deportivas. La bicicleta está permitida para pasear con un adulto, pero no para irse lejos.

Salvador Illa señala: "Estas salidas controladas tienen múltiples efectos beneficiosos tanto a nivel físico, como emocional; especialmente para aquellos que viven en hogares más vulnerables, porque no todos tienen las mismas condiciones ni todos los estilos de vida son iguales. Por tanto, esta medida es también una medida de equidad".