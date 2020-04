Ni el 70 % de los profesores ni más de 40 % de los alumnos podrán seguir el curso de manera telemática durante el estado de alarma por el coronavirus, ha denunciado CCOO en un informe elaborado tras encuestar a 3.200 docentes de la red pública, concertada y privada. Se trata del 'Informe sobre la posibilidad del teletrabajo docente', que ha llevado a cabo la Federación de Educación de CCOO para valorar las posibilidades reales de seguir una educación online en la actual situación de confinamiento por el coronavirus.

La responsable de política educativa de CCOO, Teresa Esparabé, ha valorado que en la actual emergencia sanitaria por el coronavirus "Educación ignora las múltiples casuísticas y graves dificultades existentes". Para elaborar el informe, CCOO ha encuestado a 2.600 docentes de la red pública y a 600 profesores de la red concertada y privada de enseñanzas regladas no universitarias.

Colegios públicos

Según el estudio, los profesores de la red pública afirman que deberán atender telemáticamente un promedio más de 50 alumnos durante la crisis del coronavirus, y que un 15 % de todos los docentes lo harán a más de 100 alumnos, puesto que "Educación no ha tenido en cuenta las sustituciones que no se han cubierto y las bajas laborales de los profesores, justamente en un momento de emergencia sanitaria", ha señalado Esparabé.

La encuesta también revela que el 60% del personal docente de la pública tiene personas dependientes en casa, sean niños o familiares dependientes o enfermos, y que necesitan dedicar una gran parte de su jornada, a veces toda, al cuidado de estas personas durante el estado de alarma por el coronavirus. Además, en la red pública, el 75 % de los profesores afirma tener problemas para trabajar telemáticamente, ya sea por motivos técnicos, por falta de formación en la utilización de algunos programas o por otros motivos. De las respuestas se desprende también que un 44% de los alumnos de la red pública no disponen de los recursos necesarios para realizar actividades telemáticas.

Enseñanza concertada

De las 600 respuestas de los profesores de los colegios concertados y privados se desprende que "la mayoría de personal educativo debe atender telemáticamente de media más de 50 alumnos, y un 30 % lo harán a más de 100 alumnos". En este ámbito, casi el 55 % de este personal, además, tiene personas dependientes en casa, el 66 % de los profesores asegura tener problemas técnicos para trabajar telemáticamente durante la crisis del coronavirus y uno de cada tres alumnos tiene dificultades para seguir el curso de manera telemática.

Teresa Esparabé concluye que Educación "no ha terminado de asumir que estamos en una situación excepcional, en la que no podemos seguir como si estuviéramos dentro del aula, avanzando currículum, haciendo clases y evaluando contenidos nuevos". Por ello, ha propuesto "una evaluación formativa de la tercera evaluación que no penalice" y ha pedido "una acción educativa de país que no deje atrás a ningún alumno".