Un profesor lanza esta campaña para conseguir pagar el viaje de fin de curso a sus alumnos: "Son excelentes, lo merecen"

¡Éxito rotundo! La iniciativa de un profesor de un instituto de Jerez no solo ha logrado el objetivo propuesto sino que ha conseguido transmitir el valor de la solidaridad a todos sus implicados.

La cara visible es Juan Murillo, un profesor del I.E.S Asta Regia que quiere llevarse a sus alumnos de viaje de fin de curso para premiar el trabajo que han realizado todos estos años antes. Pero su "premio" para "estas buenas personas" se dio de bruces con la realidad cuando muchas familias de estos menores le transmitieron que no podían costearse el viaje. Cancelarlo no era una opción, por lo que Murillo acompañado de sus alumnos comenzó una "lluvia de ideas".

"Barajamos la posibilidad de hacer un mercadillo solidario, de unas rifas... pero bueno, eso al fin y al cabo no nos iba a dar una cantidad de dinero suficiente. Fue entonces cuando se me ocurrió hacer esta campaña de donaciones. Porque ya lo he dicho en otras ocasiones, son un grupo de alumnos excelentes y que lo merecen".

Aunque en todos estos años de trayectoria como docente los problemas de financiación de ciertos proyectos suelen ser recurrentes en los centros públicos, Murillo reconoce que esta situación no se le había planteado nunca y por ello quiere agradecer todos los gestos recibidos. "Nos han venido no solo donativos, que agradecemos muchísimo tanto los grandes como los pequeños, si no también mensajes muy conmovedores".

Murillo defiende que "desde la educación pública intentamos paliar lo máximo posible las desigualdades sociales y que todos tengan las mismas oportunidades". Orgullosos de su logro, nos cuentan a Antena 3 Noticias que ha habido un cambio de última hora y en lugar de Lisboa el destino del viaje será Madrid. "Pues sí, lo hemos conseguido y tendremos nuestro viaje. Pedíamos en torno a 11.000 euros y el objetivo en poco más de una semana está ya logrado. Hay un cambio de última hora por eso hemos dejado el canal abierto porque nada de Lisboa nos vamos a Madrid y bueno estamos perfilando un poco el presupuesto para ese viaje a Madrid que tanto los alumnos como yo consideramos que era más interesante que Lisboa."