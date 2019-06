Un empleado paga la gasolina de una clienta y ella le recompensa con 29.000 euros obtenidos de un crowfunding

Una joven iba de camino al trabajo cuando paró en una gasolinera para repostar a las afueras de Ciudad del Cabo, en África, pero cuando iba a pagar se dio cuenta que se había olvidado la cartera en casa.

El operario que trabaja en la gasolinera decidió pagarle el combustible a la chica para que no se quedara tirada y llegar tarde al trabajo.

La joven volvió horas más tarde para devolverle el dinero al dependiente. Lo sorprendente fue que la chica realizó un crowfunding para recompensar al empleado, alcanzando los 29.000 euros.

La joven ha contado al medio 'Mail Online' que ella le pidió al encargado de la gasolina que "no le pusiera gasolina porque no encontraba la cartera. Le comenté que me arriesgaba a volver a casa y él no me dejó y me prestó el dinero".

Con el dinero que consiguió, el empleado ha podido pagar las cuotas de la casa y las del colegio de sus hijos.

La gasolinera para la que trabaja, Shell, ha donado la misma cantidad obtenida por la chica a organizaciones benéficas.

