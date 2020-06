Un profesor es aplaudido por un gesto con uno de sus alumnos: le subió 0,5 puntos en un examen para que opte a la beca

El gesto de un profesor de la Universidad de Murcia (UMU) con uno de sus alumnos ha tenido mucha repercusión en Twitter. Un usuario de esta red social llamado 'Pedro A. Cruz Sánchez' publicó en su cuenta que había subido 0,5 puntos la nota de un examen de uno de sus alumnos para que este pudiera optar a la beca el próximo curso, justo cuando el criterio para repartir las becas académicas se ha convertido en objeto de debate en los últimos días.

"Un alumno necesitaba un 0,5 para lograr la media suficiente que le permitiera obtener el año que viene beca. Me ha pedido si podía subirle ese medio punto la nota del examen. Naturalmente que lo he hecho. Estamos para ayudar, no para joder vidas", ha asegurado en un tuit que se ha convertido en viral y que ha sido aplaudido por muchos usuarios de la red social: "Sinceramente, que suerte haberte tenido como profesor. Ojalá más profesores enfocaran su trabajo de esta manera", "Eso te honra. Muy bien hecho", han respondido.

También ha habido algunos usuarios que han criticado su decisión: "Entiendo el caso particular. Pero ese 0,5 de más a ese alumno deja fuera a otro. Si extendemos el argumento, habría que subir ese 0,5 a todos y estaríamos como al principio. Las cosas nunca son tan sencillas. Y siempre me pareció mal aprobar solo al que reclamaba".

Cambios en el criterio para repartir las becas el próximo curso

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el ministro de Universidades, Manuel Castells, presentaron el pasado jueves el borrador del Real Decreto de Umbrales que recoge un cambio en el criterio para repartir las becas académicas para el curso 2020-21: estas ayudas pasen de nuevo a depender de criterios de renta y no del mérito académico.