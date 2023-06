El problema de matemáticas de la Ebau en la Comunidad de Madrid que da que hablar en Twitter: "Han metido la pata"

Algunas comunidades ya han dado el pistoletazo de salida en los exámenes de selectividad este 2023. Miles de estudiantes se examinan para obtener la nota que marcará su futuro profesional. Con el inicio de las pruebas, las redes sociales son foco de concentración de quejas, pero también risas o 'injusticias'.

"Han metido la pata los que han elaborado el examen"

"En la Ebau de Madrid han pedido a los estudiantes estudiar la continuidad de esta función en toda la recta real. Pero no se puede estudiar la continuidad en x=1 porque ese punto NO PERTENECE AL DOMINIO DE LA FUNCIÓN. Han metido la pata los que han elaborado el examen", escribe el Doctor en Física Teórica y profesor de universidad, Sergio Montañez.

Se trata de un examen correspondiente al modelo 'B' de la prueba de matemáticas que se ha llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, en concreto, al ejercicio B2 del subapartado A. En ese ejercicio, a los alumnos se les presenta una "función real de variable real". En el primer ejercicio, el A, se les pide "estudiar la continuidad de la función en R". Aunque, según Montañez, no se plantea de manera correcta el enunciado debido a que "no se puede estudiar la continuidad en x=1 porque ese punto no pertenece al dominio de la función".

¿Cómo tendrían que haber planteado el enunciado?

Para que los estudiantes pudieran resolver el problema, según el Doctor en Física Teórica, tendrían que haber preguntado por las discontinuidades en la recta real. "Si quieren que los estudiantes digan que esa función presenta en x=1 una discontinuidad esencial de primera especie asintótica, deberían preguntar, en vez de por "continuidad", por las discontinuidades en la recta real. No es importante, pero estaría bien que se enuncie bien", detalla en Twitter.

Las fechas de la EBAU en España

Algunas comunidades ya han convocado a los alumnos para hacer las pruebas de acceso a la universidad. En nuestra tabla, puedes consultar las fechas en las que se realiza la Ebau en todas las comunidades autónomas.

Jóvenes con ceguera se enfrentan a la Ebau

Son 95 alumnos y alumnas con ceguera o baja visión los que se enfrentan desde esta semana y a lo largo de las próximas semanas a las pruebas de la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad), que se desarrollan en las diferentes comunidades autónomas.

Para prepararse de cara a las pruebas y poder desarrollarlas de manera óptima, los alumnos han contado con el apoyo específico de los profesionales (maestros, técnicos de rehabilitación, psicopedagogos, instructores tiflotécnicos y braille) que forman los Equipos Específicos de Atención Educativa de la ONCE.