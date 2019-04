Prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre detenido por sustracción de sus hijos

La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Manuel Lebrón, el padre detenido por sustracción de menores, al no entregar a sus hijos de 9 y 10 años el día 30 en un punto de encuentro de Granada y que tiene una condena previa de 34 meses de cárcel por maltrato a la madre de los niños.

El detenido, Manuel Lebrón -un ex policía local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con varios antecedentes por violencia de género y otros altercados en su localidad- ha declarado durante más de dos horas ante la titular del juzgado de instrucción 4 de Dos Hermanas (Sevilla), donde fue detenido en casa de su actual pareja el pasado martes y los niños entregados a su madre.

Está acusado de sustracción de menores, lesiones y atentado, ya que durante su arresto el pasado martes se mostró "muy agresivo" y llegó a herir con un cuchillo de "grandes dimensiones" a tres agentes, que tuvieron que ser atendidos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla de varias lesiones y cortes.

Según informó el abogado de su exmujer y madre de los niños, Óscar Martínez, durante la declaración el detenido ha señalado que no llevó a los niños al punto de encuentro el pasado sábado porque "no se encontraban bien de salud" y que no avisó a la madre porque "no tiene móvil" aunque sí le dijo a su actual pareja que lo hiciera.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han pedido prisión provisional, una orden de alejamiento con respecto a sus hijos y la suspensión de la patria potestad, a lo que el abogado de la madre ha pedido también una orden de alejamiento e incomunicación con los niños de los abuelos paternos, si bien la jueza ha denegado esto último.