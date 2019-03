Primeras multas por el uso ilegal de drones en España

Una veintena de particulares y empresas han sido multados desde que la norma entró en vigor, a principios de este año. Muchos de ellos han sido localizados gracias a las propias pistas que han dejado al subir las imágenes a internet.

Accidentes como el ocurrido durante la celebración de una boda: un dron sobrevuela a los asistentes para tener otro punto de vista pero la fiesta se convierte en desastre y casi en tragedia cuando se sueltan globos que alcanzan el aparato y éste cae sobre los presentes.

La multa por uso ilegal puede oscilar entre los 300 y los 2.000 mil euros para particulares, y mucho más si se trata de empresas. Si usted es reincidente, desoye las advertencias o pone en peligro la integridad de las personas, la multa puede llegar hasta los 225.000 euros.

Hasta ahora, en España, la sanción más elevada ha sido de 21.000 euros, aunque este verano varios veraneantes se libraron en una plata de Valencia cuando un dron se precipitó sobre la arena. De sufrir alguien el impacto, podría haber resultado incluso mortal.

Las recomendaciones es que hay que saber volar el aparato, no superar los 120 metros de altura, no volar en zonas urbanas o sobre aglomeraciones de personas, evitar hacerlo de noche y no hacerlo en zonas cercanas a aeropuertos.

Incumplir alguna de estos consejos es suficiente para ser sancionado. El piloto responderá, además, de los daños que pueda causar. Si es empresa la agencia estatal de seguridad aérea exige estar habilitada como operador y disponer del título de piloto para estas aeronaves.

Muchos infractores se autodelatan. Cuelgan sus imágenes como reclamo comercial en la red, mostrando precisamente la ilegalidad de sus grabaciones. En todo caso, se recomienda disponer de un seguro que pueda cubrir los daños que se pudieran provocar.