La primera multa de la ley de bienestar animal: 500 euros por dejar al perro en la puerta de una farmacia

El pasado viernes 29 de septiembre entró en vigor la Ley de Protección de Derechos y el Bienestar de los Animales impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, encabezado por Ione Belarra. Una ley que, con menos de tres días de vida, ya se ha cobrado férreos detractores entre la población. Entre ellos, una joven de Vigo que dejó a su dálmata atado en el exterior de la farmacia a la que entró unos minutos para comprar unas plantillas. Minutos suficientes para que la Policía Local la esperase, junto al canino, en la puerta del establecimiento en Ronda de Don Bosco .

Según el artículo 27 de esta nueva ley, se prohíbe dejar y mantener atados o deambulando a los animales domésticos en espacios públicos sin la supervisión presencial. Se trata de una infracción leve penada con multas de entre 500 y 10.000 euros.

En este caso, los agentes sancionaron a la viguesa con una multa de 500 euros que, a pronto pago, reduciría su importe hasta la mitad. Una infracción que conlleva la misma multa que utilizar el móvil durante la conducción o dar una tasa de alcoholemia positiva, lo cual resulta excesivo para muchos.

"Si dejo a mi perro en la puerta de un comercio 10 minutos es porque no puedo pasar con él, no lo estoy abandonando", nos cuenta Borja. "Aprovecho que voy a hacer un recado para darle una vuelta, ¿sería mejor que lo dejase en casa? Porque así es lo que van a conseguir", comenta indignado.

Son muchos los espacios en los que el paso de animales está restringido: "A las farmacias no pueden entrar a no ser que sea en casos especiales, como, por ejemplo, los perros guía. No es que nosotros no queramos que pasen, es que es un centro sociosanitario y no está permitido", afirma Sara, farmacéutica en Vigo. Como bien recordó esta semana el Colegio de Farmacéuticos de Galicia, a estos establecimientos no pueden acceder animales que no sean de asistencia, en base a la ley autonómica de ordenación farmacéutica.

Los veterinarios temen que se produzcan más abandonos

Esta nueva normativa, que se bautizó con la primera multa sin haber pasado ni 24 horas de su puesta en vigor, tampoco se gana el favor de muchos veterinarios, que temen que, lejos de cooperar con el bienestar animal, produzcan más abandonos y rechazo a la hora de tener animales.

"La gente está hecha un lío, van a dejar de querer tener animales"

"Al final la gente está hecha un lío, llegan aquí sin saber si les van a multar por tener un perro en casa o si tienen que estudiar para cuidar de su gato", afirma Rebeca, que realiza prácticas en una clínica del Morrazo. "La gente se queja de que van a tener que pagar un seguro por sus mascotas y eso tampoco les hace ninguna gracia. Al final van a dejar de querer tener animales".

El nuevo marco legal recoge, además, la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil para las mascotas, un tema que, como ha comentado la joven veterinaria, genera muchas dudas y provoca rechazo. Como todas las nuevas medidas, todavía está asentándose entre la población y será cuestión de tiempo comprobar su funcionabilidad.

El efecto contrario al deseado

Mientras tanto, la polémica en las calles continúa: ¿es lógico que te multen por dejar a tu perro en la puerta de una tienda mientras que todavía no está penada la tauromaquia? Un debate que no deja a nadie sin opinión y que, a raíz de las últimas medidas y obligaciones, ha enraizado el conflicto.

Ante la falta de información, la petición general es que se regule más y mejor esta nueva normativa, ya que, por el momento, muchos creen que implica demasiadas obligaciones y deberes para las personas con animales a su cargo y el efecto puede ser el contrario al deseado.