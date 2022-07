Primer paso para una reivindicación histórica: el reconocimiento de la especialidad de médicos de urgencias y emergencias

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto de Especialidades en Ciencias de la Salud. En él, se recoge que los médicos de urgencias y emergencias podrán pedir esta especialidad. Esto supone el primer paso para reconocer una reivindicación histórica de los médicos de urgencias.

Para el presidente de SEMES, Tato Vázquez, este paso garantía de calidad y de seguridad para los pacientes. Con ello, los pacientes serán atendidos por profesionales competentes y con una formación homogénea.

España, uno de los últimos países en reconocer la especialidad

Para la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la aprobación de este decreto y el reconocimiento de esta reivindicación es una gran noticia que llevaban esperando mucho tiempo. Tato Vázquez, presidente de SEMES, reconoce que este reconocimiento es un gran avance para "equipararnos con Europa", ya que esta especialidad existe en numerosos países europeos. Esta especialidad de urgencias se encuentra en todos los países menos en Portugal, Austria, Chipre y, hasta hace poco, España.

"Los servicios de Urgencias estuvieron de frente, mirando al virus pero sin desaparecer nunca. Hemos trabajado codo con codo con todos los médicos de este país, no somos enemigos de nadie, buscamos solamente nuestro desarrollo profesional. Somos un bien para el sistema no un mal, no queremos enfrentarnos absolutamente a nadie", insistía Tato Vázquez hace apenas un año.

Otros países con la especialidad de urgencias

Hace siete años que 22 países de la Unión Europea reclamaron una especialidad primaria de Urgencias. Desde entonces, la propuesta realizada por el doctor Luis García-Castrillo, vicepresidente de la UEMS, fue votada y aceptada por unanimidad para instar a todos los países de la Unión Europea a que dichas directrices sean aplicadas por todos los miembros de la UE.

Varios médicos ya denunciaron que España fuera uno de los últimos países en adquirir esta especialidad. Sin embargo, ya podemos decir que el Consejo de Ministros ha dado el primer paso para que esta reivindicación histórica se lleve a cabo: reconocer la especialidad de médicos de urgencias y emergencias.