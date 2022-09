Las previsiones de un otoño caluroso relaja el miedo por un posible corte al suministro de gas en España

Las previsiones de un posible corte de gas en la parte occidental de Europa se incrementan a medida que Rusia encarece sus recursos energéticos para ponerlos en venta, algo que afecta muy especialmente a países dependientes de sus recursos energéticos, como Alemania, Hungría o Bulgaria. En el caso de España, nuestro país ha incrementado la compra del suministro gasístico a Rusia, al que compramos ya una cuarta parte, por encima de Argelia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en el Senado que no habrá racionamiento en ninguno de los supuestos, ni de electricidad, ni de gas, ni de bombonas de butano en España. En cualquier caso, hay esperanzas de que el gas tarde un poco más de lo previsto en ser necesario. Se estima que el otoño va a seguir trayendo consigo temperaturas más calurosas de lo habitual en nuestro país, tal y como viene sucediendo en los últimos años.

¿Será un otoño caluroso?

Las estimaciones que hay por ahora indican que el otoño traerá consigo unas primeras semanas calurosas, donde no se bajará de los 25º C, y que el verdadero frío, inferior a los 15º C, no llegará hasta los dos últimos meses del año. Todavía no hay confirmación oficial, aunque se estima que el otoño será muy seco, con frío, pero con menos lluvias de las habituales que siempre ha habido en esta estación del año, algo achacado al cambio climático.

No obstante, el gas es primordial en caso de que haga frío, por lo que la falta de agua, en caso de que continúe no influye directamente en esta situación de energía, que vineen dando muchos quebraderos de cabeza durante todo el verano.