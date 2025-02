Un preso del Centro Penitenciario de Valladolid se fuga aprovechando el horario de visita y la liberación de otros reos

En el Centro Penitenciario de Valladolid, conocido comúnmente como cárcel de Villanubla, un preso aprovechó el horario de visitas y la liberación de varios reclusos para darse a la fuga. La Subdelegación del Gobierno ha informado acerca de que no representa un riesgo inminente para la población y que no se trata de un condenado por violencia de género.

La fuga tuvo lugar el pasado viernes 14 de febrero y todavía se desconoce cómo se pudo escapar. Comúnmente, los funcionarios prisiones llevan a cabo tres controles rutinarios de reos que coinciden con los cambios de turno del personal y con las horas del desayuno, la comida y la cena. Los funcionarios se dieron cuenta de que el preso había desaparecido en uno de estos recuentos.

Según ha comunicado el medio El Norte de Castilla, el preso lleva en prisión cerca de una año por los delitos de blanqueo de capitales, contra la salud pública y falsedad documental.

Finalmente, la Subdelegación del Gobierno ha comunicado que la Guardia Civil ha activado el dispositivo pertinente para localizar al preso y, a su vez, se ha informado a la Policía Nacional y los funcionarios de la prisión están revisando las grabaciones de la cámara de seguridad para poder esclarecer los hechos.

¿Es un delito fugarse de prisión?

Escapar de prisión tiene consecuencias jurídicas, ya que sobre ti recae una sentencia y estás evadiendo cumplir tu condena. Las repercusiones varían dependiendo del país, ya que cada uno cuenta con una legislación propia. En un principio, el preso que se fuga no comete delito, a no ser que para poder escapar use violencia contra las personas, haga un motín, tome rehenes o, entre otros, altere la infraestructura de la prisión, cavando un túnel o rompiendo un candado.

Aun así, el condenado puede violar el reglamento penitenciario, lo que conllevará que cuando regrese a prisión pierda algunos beneficios como la libertad condicional.

Mientras están cumpliendo su condena, fugarse implica un delito de quebrantamiento de condena; si el fugado se hallaba en libertad provisional, pierde la fianza que hubiera depositado.

Algunos países consideran la fuga un delito y añaden años a la pena de prisión. Sin embargo, otros lo consideran un error administrativo. En Alemania, Argentina, Austria, Bélgica y otros países, la fuga de prisión no implica delito. En contraposición, en Estados Unidos, España, China y, entre otros, Rusia, la fuga hará que se amplíe la condena del reo y los agentes tienen autorizado usar sus armas para impedir que los presos se fugen.

En nuestro país, el código penal dispone que aquellos que quebranten su condena serán aleccionados con una pena de prisión de seis meses a un año si estaban cumpliendo una pena, una medida cautelar o la libertad vigilada; y con la pena de multa de doce a veinticuatro meses en locasos.

El artículo 469 del código penal español dice: "Se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada. Los sentenciados o presos que se fugaren del lugar en que estén recluidos, haciendo uso de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas o tomando parte en motín, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años".

