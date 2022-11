El presidente del comité de empresa del Hospital del Mar: "La presión asistencial en urgencias es crónica"

"La presión asistencial en urgencias es crónica: esta saturación, este colapso de camillas en los pasillos...", así describe el panorama que se está viviendo en el Hospital del Mar Xavier Tarragón, delegado del sindicato IAC (Intersindical Alternativa de Cataluña) en este centro.

Afirma que en estas fechas esto se agudiza: "en estas dos últimas semanas se han alcanzado cifras inusuales, ha habido momentos en los que había 200 pacientes, cuando nuestras urgencias están preparadas para 96 si queremos que todos los pacientes estén bien". Para poder dar servicio a los pacientes se adaptan otras salas (como por ejemplo salas de espera para familiares, los pasillos...), cuenta el sindicalista.

"Este lunes llegó un momento que había 4 ambulancias retenidas porque no había camillas libres. Hasta que no se reubicó a otros pacientes, o se les dio el alta, se quedaron ahí", cuenta Tarragón indignado.

Hay pacientes que superan las 100 horas en Urgencias

Recuerda que las urgencias son para diagnosticar qué patología tienen los pacientes, estabilizarlos y en 24 horas irse a casa o, si no, mandarlos a la unidad correspondiente. "Estamos viendo que hay pacientes que superan 100-120 horas en las urgencias". Aunque asegura que aún no se han visto situaciones en las que la vida de una persona haya corrido peligro por esta situación: "a los casos más graves siempre les damos prioridad".

Además, en este centro hospitalario la situación aún es más complicado ya que ha una zona que se está reformando y por ello, se han cerrado plantas. "Hay unas 80 camas cerradas aquí a causa de las obras de ampliación. Se ha intentado abrir en el Hospital de la Esperanza, pero no tantas como las que se han cerrado", explica.

"Hay sobrecarga de trabajo para todos"

"No es la atención adecuada para los usuarios ni para los trabajadores. Hay una gran sobrecarga de trabajo para todos: camilleros, enfermeras, médicos... Y esto hace mella. Cogen bajas por estrés", asegura Tarragón que cree que esta situación es insostenible.

Los trabajadores para atender a los pacientes hacen horas extra, que en muchos casos no cobran: "se hacen más horas, eso por descontado", además hace un llamamiento a que los sanitarios no hagan horas extras ni doblen para que las administraciones se den cuenta de que "son imprescindibles para mantener el sistema". Denuncia que en Hospital de Mar durante este año se han hecho más de 16 mil horas extra. "Hay un momento en el que hay que decir basta", se queja, "si no apoyan esto los trabajadores habrá que llevar a cabo acciones legales para el Govern cumpla son su palabra".

Tarregón se refiere a las promesas que el Gobierno catalán hizo en abril cuando recogió todas las reclamaciones históricas de los sanitarios y que iba a solucionar. "De momento no han hecho nada", afirma rotundamente.