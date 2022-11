El Hospital del Mar de Barcelona, saturado: "Hay pacientes que pasan más de 100 horas en urgencias"

Salas y pasillos colapsados. Pacientes en pasillos. Esperas de más de 100 horas. Saturación y personal sanitario harto. Así nos cuenta Xabier Terragón, delegado del sindicato IAC (Intersindical Alternativa de Cataluña) en el Hospital del Mar que se encuentra el servicio de urgencias de Hospital de Mar, en Barcelona.

"Se están atendiendo al día a unas 215 personas cuando el servicio está pensado para atender a unas 95", denuncia Terragón que además confirma que las imágenes del vídeo corresponden al día 21 de noviembre por la tarde. "Se ve claramente. Los pacientes ya no caben las salas habilitadas y tienen que esperar en los pasillos".

"El personal sanitario está harto y cansado"

Asegura que no es algo excepcional, de hecho, es "habitual" y lamenta que tanto trabajadores como pacientes se están acostumbrando a ello. "El personal sanitario está harto y cansado. Es todos los días lo mismo", asegura el sindicalista. Sostiene que no hay una razón concreta para que esta situación se dé, según él se debe a numerosas circunstancias: "Si al paciente le dan cita ara el médico de cabecera en 15 días y se encuentra mal, va a urgencias. Tampoco hay suficiente personal de atención primaria... al final el resultado es este, urgencias saturadas".

Hay pacientes que pasan más de 24 horas en urgencias

Terragón, preocupado por la situación, advierte de que hay muchos pacientes que pasan más de 24 horas en urgencias, que es lo máximo que pueden permanecer ahí ya que si no se les deriva a especialista o se les da el alta. "Hay personas enfermas que se pasan más de 100 horas esperando", explica.

Desde el sindicato aún no entienden el porqué de estos picos de saturación ya que aseguran que no hay exceso de casos de gripe o bronquiolitis: "no hay una patología que destaque actualmente".