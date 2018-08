Miedo entre los inmigrantes en Ceuta por la última devolución en caliente: "La vida no es fácil en Marruecos"

Los inmigrantes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta están nerviosos tras la expulsión de los 116 subsaharianos que saltaron la valla el miércoles.

La operación se ha llevado a cabo por un acuerdo entre ambos países firmado hace 26 años. Es una decisión excepcional que las ONGS no comparten ni en tiempo, ni en forma. "Marruecos no garantiza el principio de no devolución a un lugar donde la vida de estas personas puedan correr peligro", dice Paloma Favieres, de CEAR.

Los abogados que asistieron a los inmigrantes anuncian que recurrirán porque "nadie podía sospechar que se iba a aplicar el Tratado de Marruecos".

La Comisión Europea aborda este viernes a petición de España una iniciativa para que los inmigrantes sean repartidos en varios países, como se hizo la última vez con el Aquarius. La propuesta incluye imponer multas de hasta 250.000 euros por inmigrante a los países que no quieran acogerlos.