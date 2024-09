La portavoz de mujeres de guardias civiles, sobre el detenido de Barbate: "Es extraño (...) no creo que nadie se entregue así de forma voluntaria"

Karim, el narco detenido por la muerte de dos guardias civiles en Barbate, pasa a disposición judicial y declara este viernes ante el juez. Se le acusa de ser el piloto de la narcolancha que embistió a los agentes de la Guardia Civil y acabó con sus vidas. Las familias de los guardias civiles se han mostrado aliviadas pero preocupadas porque temen represalias. Se siguen quejando de falta de medios. Se le atribuyen dos delitos de asesinato, cuatro de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, pertenencia a banda organizada y contrabando.

Mónica Mogica, portavoz de la Asociación Nuestro Corazón por Bandera -mujeres de guardias civiles-, ha atendido este viernes a Antena 3 Noticias. Celebra la detención del narco y asegura que se encuentran "muy agradecidas a la Guardia Civil por el fantástico trabajo a pesar de los pocos medios que disponen".

Las mujeres de guardias civiles se muestran más aliviadas, aunque la preocupación continúa viva ya que denuncian que el problema de fondo no se ha solucionado: "Esto no nos da la tranquilidad total que deberíamos de tener porque después de 7 meses de lo ocurrido todavía no se ha hecho nada por revertir la situación en la que se encuentran nuestros agentes".

"Seguimos sin que se les declare profesión de riesgo, siguen sin los medios necesarios para actuar... Siguen sin declarar las zonas de especial singularidad. Siguen sin tener los suficientes operativos. Entonces, después de 7 meses, estamos todavía igual que antes", denuncia Mogica.

Insinúa que todo "se ha producido de forma un poco extraña"

Antes de la detención de Karim, la asociación de mujeres puso sobre la mesa el temor a represalias. "Es que realmente no sabemos cómo va a quedar todo esto porque lo vemos todo, o es la sensación, que todo se ha producido de forma un poco extraña. Pienso que algún coste para el Gobierno tendrá esto. Porque no creo que nadie se entregue de esta manera así de forma voluntaria".

"La percepción es que ha sido un poco, no se. Se entrega de forma voluntaria... El director general de la Guardia Civil, hace unos días que nos enteramos que presenta su dimisión. Entonces, es mi apreciación", insinúa Mónica Mógica. Además, subraya que cuando su marido se va a trabajar sigue sintiendo miedo: "En el momento en el que se retrasa 10 minutos ya estás preocupada porque vemos que la situación sigue igual".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com