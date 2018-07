Policía Nacional niega que conociera la quedada entre radicales de Atlético y Deportivo

La Policía Nacional defiende que en ningún informe emitido por el cuerpo con carácter previo al partido del domingo entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña figuraba "referencia alguna" a la quedada violenta entre ultras de ambas aficiones.



Según ha asegurado un portavoz autorizado de la Policía Nacional en referencia a las informaciones que apuntan a que había constancia de que esa cita entre ultras se iba a producir, "ninguno de los informes emitidos con carácter previo al partido Atlético de Madrid-Deportivo de la Coruña figuraba referencia alguna a la quedada violenta entre radicales".



El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado este miércoles que la Policía no tiene ningún documento oficial que constate que tenía conocimiento de la quedada de 'ultras' del Atlético de Madrid y el Deportivo de la Coruña el pasado domingo junto al estadio Vicente Calderón pero ha añadido que, ante la existencia de informaciones contradictorias, ha ordenado una investigación.



Además, ha anunciado medidas para erradicar conductas violentas vinculadas al fútbol como creación de "listas negras" de violentos a los que no se permita entrar a los estadios, que peñas con actitud violenta no puedan estar en sus zonas habituales, y no se les distribuyan entradas. Interior también estudiará que haya más rotación entre los coordinadores de Seguridad de los equipos de fútbol, que son policías 'empotrados' en los clubes, para que no estén "tan integrados en sus estructuras".