La Policía advierte del peligro de difundir bulos en las redes

La pasada semana, las imágenes recogidas por una cámara de seguridad que grabaron la brutal paliza de un hombre a una mujer en Algeciras para robarle el bolso, sobrecogieron a las redes sociales.

El presunto autor de la paliza, ya identificado, logró escapar y estuvo desaparecido durante varios días hasta que el pasado viernes, la Policía Nacional lo detuvo.

Durante la búsqueda del acusado, comenzó a difundirse a través de las redes sociales la fotografía de un hombre que nada tenía que ver con lo ocurrido. "Este es el hijo de puta que agredió y le robó el bolso en Algeciras a una mujer de 64 años y las imágenes que han salido en todos los telediarios […] Se encuentra en busca y captura. Pásalo!!", Este era el mensaje que acompañaba a la fotografía de un hombre que nada tenía que ver con lo que ocurrió en el municipio gaditano.

El bulo llegó tan lejos que la Policía Nacional se vio obligada a frenarlo a través de su cuenta oficial de Twitter. "Si te ha llegado esta imagen, no la creas ni la difundas. Es falso. Esta persona no es la que cometió la agresión a una mujer en Algeciras este fin de semana. No difundas bulos", pedía la Policía.