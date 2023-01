Polémica en Ourense por elegir como rey Baltasar para la cabalgata a un condenado por abusos sexuales

En Ourense el BNG y PSOE han pedido explicaciones al alcalde por el representante del rey Baltasar que escogió el Ayuntamiento para la Cabalgata de Reyes Magos el pasado 5 de enero. El consistorio acordó elegir para el desfile a un senegalés condenado por varios delitos sexuales.

Khalifa A. N., de 37 años y residente en Ourense, ha sido acusado de abuso sexual en dos ocasiones. La primera multa de 3.780 euros se le impuso en 2019 por besar a una joven sin su consentimiento, mientras que la segunda, por la que tuvo que pagar 3.300 euros, fue hace cuatro meses por realizar tocamientos a otra mujer en un pub.

Condenado en dos ocasiones

Desde el BNG han considerado "de extrema gravedad" este hecho y por ello han registrado una solicitud para que la junta de portavoces del Concello de Ourense se reúna con carácter de urgencia.

En un comunicado la formación nacionalista ha remarcado que es necesario investigar el procedimiento que siguió el gobierno local para designar a las personas que participaron en el desfile y, especialmente, "las razones por las que no se exigió la documentación pertinente".

En la misma línea los socialistas han denunciado que el hecho de que uno de los integrantes de la cabalgata de Reyes "tenga antecedentes penales vinculados a la violencia machista" es "lamentable y reprobable", y han exigido al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que aclare lo sucedido.

"Debe explicar quién escogió a los representantes de esa comitiva, si eran o no conocedores de la situación de esa persona, condenada en dos ocasiones por violencia de género, y si cuando hicieron esa selección requirieron a los representantes de la cabalgata la certificación que se exige, y que sería ilegal no hacerlo, de la no comisión de delitos sexuales", han añadido.

Podemos Ourense también ha emitido un escrito para solicitar que el caso se ponga en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Ourense y del Tribunal de Cuentas de la Xunta de Galicia. "Elegir como figurante principal de la cabalgata de Reyes Magos a un doble condenado por violencia contra las mujeres es la gota que ya desborda un vaso lleno desde hace mucho tiempo", ha lamentado la formación morada.