Plaga de moscas en Tomiño, en Pontevedra: "Me paso la vida limpiándolas"

Las moscas han llegado a Tomiño, en Pontevedra, y parece que quieren quedarse para siempre. Llevan años sufriendo esta situación pero aseguran que éste está siendo el peor de todos, y eso a pesar de que el verano aún no ha llegado. "Si empezamos en marzo yo no quiero pensar como vamos a acabar", nos cuenta Inés casi con lágrimas en los ojos, y añade: "Es que todo esto me pone fatal".

"Se caen hasta en la leche, es asqueroso"

No es para menos. Esta plaga de moscas tiene a los vecinos de Tomiño, en Pontevedra, totalmente desesperados y no ven la solución. "Yo me paso el día limpiando moscas, no hago otra cosa", explica Inés. Ella tiene dos niños pequeños y no quiere abusar del insecticida. "Estás dándole la leche a los niños y apartando las moscas para que no le caigan dentro, es asqueroso".

Se acumulan en el suelo y las estanterías

Nada más entrar en su casa la imagen habla por sí sola, como se puede ver en el vídeo de la parte superior. Se acumulan en las ventanas, en el suelo, en las estanterías, y hasta en el comedero de sus perros. "Nada más te levantas por la mañana ya lo ves todo lleno", lamenta Inés. Eso el que ha podido descansar algo, muchos vecinos aseguran que ni eso, que es imposible dormir.

"Las moscas se te meten en el pelo y escuchas las alas ahí"

Para Laura la peor parte es conducir. "Entras en el coche y hay un montón de ellas, es un peligro conducir. Tienes que echar insecticida, esperar, y luego entrar. Y aún así siempre queda alguna". Ella, además, tiene el pelo rizo y tras un rato charlando nosotros mismos percibimos como se enredan: "Se te meten en el pelo y escuchas las alas ahí, un horror". Esto complica su vida diaria la mayor parte del año.

Sonia se plantea cerrar su negocio

Lo primero que hace Sonia al abrir su cafetería por las mañanas es limpiar las moscas acumuladas: "Tengo las manos destrozadas de la lejía". Esta hostelera abrió su negocio en diciembre y lo que menos se podía imaginar era una plaga de estas dimensiones. "Se te meten en el horno, en la nevera, en todos lados". No sabe qué hacer para librarse de ellas y hasta se ha planteado cerrar: "Es que es desesperante".

La pregunta que todos se hace es a qué se debe esta situación. ¿De dónde salen? ¿Por qué aquí? Ninguno sabe responder. Pero no saben la respuesta ni ellos ni las autoridades, que es a quienes le piden que tomen medidas: "Que hagan algo, porque así no se puede vivir".

La subida de las temperaturas, el calentamiento global, el cambio climático … Las teorías son múltiples. Los vecinos piden al ayuntamiento se pongan manos a la obra para dar con la causa y, sobre todo, con la solución.

