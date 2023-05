Una plaga de moscas espanta a los vecinos de Narón: "Esto es un sinvivir"

Persianas bajadas, ventanas precintadas y el spray insecticida siempre a mano. Así es el día a día de los vecinos de O Val, en Narón (A Coruña), desquiciados ante una plaga de moscas que, como desde hace cuatro años, ha vuelto a infestar sus casas con la llegada del calor. "Es un sinvivir y una impotencia terrible. Tengo a mi madre de 92 años, que hace poco sufrió un ictus, encerrada en cuatro paredes", denuncia Ángeles Montero, una de las principales afectadas.

No encuentran remedio para eliminar a los miles de insectos que cubren la fachada e interior de sus viviendas. Han probado de todo: fumigar con spray, colocar trampas adhesivas, volcar cubos de lejía, quemar hierba para espantarlas con el humo y calcinarlas directamente con un soplete. Nada sirve. "Si esto es en mayo, no me quiero imaginar en julio y agosto", lamenta Ángeles mientras se pregunta "dónde está Sanidad".

Asegura que "no es la mosca de la toda la vida", sino una más pequeña y, desde luego, resistente. No comprende de dónde vienen ni por qué se quedan en estas tierras. "Llevo viviendo aquí toda la vida y nunca se vio esto hasta hace cuatro años. Y eso que antes la gente tenía animales debajo de las casas, con estiércol y nunca pasó algo igual", explica.

Sanidad no lo considera una plaga

Muy afectada, Ángeles critica que la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia no considere este caso una plaga. "Si esto no es una plaga, que vengan a vivir aquí una semana", invita a la Administración. Otra de sus vecinas, Ana Maroño, afirma que el año pasado colocaron varias trampas con productos que "no valieron de nada". "Teníamos que estar con una mano comiendo y con la otra matando moscas", denuncia sobre lo sucedido en su casa el pasado verano.

Por su parte, fuentes del Concello de Narón aseguran que no tienen "capacidad" para atajar el problema, sobre el que actualizan "diariamente" a la Xunta. Lamentan que las consellerías de Medio Ambiente y Sanidad "echen balones fuera" mientras les encomiendan "localizar el punto de origen", algo que ni el Concello ni los vecinos han sido capaces de descubrir estos últimos cuatro años.

El consistorio ha recurrido esta semana a la Dirección General de Ganadería, por si pudiese tener alguna relación con una explotación ganadera. Una hipótesis que, sin embargo, ya fue descartada por biólogos en años anteriores. Con todo, reclaman que "las competencias de plagas como esta tienen que venir de la Xunta de Galicia o de algún ministerio de Medio Ambiente o Sanidad a nivel nacional".