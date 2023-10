Un vecino de Mougás, desesperado por una plaga de moscas en su casa: "Ni con el soplete nos libramos de ellas"

Es una pesadilla. Muy larga -dura ya ocho días-. Y que no termina al amanecer. Está ocurriendo en casa de Luis y Tina, en el municipio de Santa Maria de Oia. Desde hace una semana sufren una plaga de moscas. "Es una situación muy estresante", relata Luis, "hay miles de moscas, a todas horas: de día no nos dejan vivir y de noche no nos dejan dormir".

Dice que el peor momento es "a la hora de comer, porque tienes que estar con el matamoscas en una mano y la cuchara en la otra para intentar que no se metan en la boca". Tampoco se relajan al irse a la cama: "nos rondan todo el tiempo, se te ponen en la oreja, en la boca, es un horror". Lo probaron todo, "echamos todos los insecticidas que te puedas imaginar, pero ninguno funcionaba y claro, el bolsillo se resiente porque gastamos mucho producto y es caro". Así que la única solución que encontró Luis fue armarse con un soplete: "con el soplete caen a montones, pero ni con esas, siguen estando por toda la casa. Son como okupas".

Están desesperados

Que son muchas lo corroboró un fumigador del Ayuntamiento. Éste ha sido el último recurso de Luis y Tina: acudieron a pedir ayuda a la alcaldesa de Oia por "pura desesperación". Su vivienda reúne unas buenas condiciones de limpieza e higiene y aseguran que "no hay cerca viñedos, que es a lo que algunos expertos estaban achacando la aparición de este tipo de plagas", nos cuenta.

Lo curioso es que la plaga sólo afecta a su casa. Ninguna más de la zona, muy cercana al mar, la sufre.

Este lunes, después de "una semana larga y agotadora", el ayuntamiento ha enviado al domicilio una empresa de fumigación para intentar terminar con estas moscas que, por lo que dicen, "son moscas comunes, aunque de tamaño más pequeño y mucho más resistentes".