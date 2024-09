Pistolas de gas pimienta, las nuevas armas que va a usar la Policía Local de Almería como alternativa a las táser

La Policía Local de Almeríase prepara para introducir una nueva herramienta en su arsenal de dispositivos no letales: las pistolas de gas pimienta. Este cambio supone una alternativa a las polémicas pistolas táser, que han generado debate en diversos sectores sociales y políticos por sus posibles efectos sobre la salud y la seguridad. En su lugar, el Ayuntamiento ha optado por dotar a los agentes de un dispositivo de incapacitación menos letal pero igualmente eficaz para neutralizar a un agresor en situaciones de peligro.

Las pistolas de gas pimienta están reguladas y permitidas en España, siempre y cuando el modelo haya sido aprobado por el Ministerio de Sanidad, lo que garantiza su seguridad para el uso policial. Estos dispositivos, que emiten un spray de disolución de OC, generan efectos incapacitantes temporales en quienes reciben el impacto, provocando una irritación intensa en los ojos, piel y vías respiratorias. Aunque sus efectos son de corta duración, es necesario que los agentes reciban la formación adecuada para garantizar un uso seguro y eficaz.

El Ayuntamiento de Almería ha sacado a licitación el suministro de 70 unidades de estas pistolas, junto con las cargas necesarias y la formación para el personal, en una inversión cercana a los 40.000 euros. Esta medida, adelantada por el Diario de Almería, refleja el compromiso de las autoridades locales por garantizar una actuación policial responsable, minimizando los riesgos tanto para los agentes como para los ciudadanos.

Formación clave para un uso responsable

Una de las características que distingue a este tipo de dispositivos es su carácter no letal, pero esto no exime a los cuerpos policiales de cumplir con estrictos protocolos de formación. Las pistolas de gas pimienta pueden causar efectos muy desagradables en quienes las reciben, por lo que su uso debe estar debidamente controlado y ajustado a situaciones en las que sea necesario. La licitación incluye no solo las pistolas, sino también 20 cargas adicionales para prácticas, lo que permitirá a los agentes familiarizarse con el dispositivo antes de utilizarlo en la calle.

Esta formación se enfocará en el manejo seguro de las pistolas y en la identificación de situaciones en las que su uso sea justificado. Además, se instruirá a los agentes sobre los protocolos a seguir después de emplear el gas pimienta, como la atención a la persona afectada y las medidas a tomar para evitar consecuencias mayores. De esta manera, se busca garantizar que el uso de esta herramienta sea proporcionado y respetuoso con los derechos de los ciudadanos.

Un dispositivo seguro y visible

Las pistolas de gas pimienta que recibirá la Policía Local de Almería cuentan con varias características que las hacen adecuadas para el uso en entornos urbanos. Uno de los aspectos más importantes es la funda de color llamativo en la que serán transportadas, lo que permitirá a los ciudadanos y a los propios agentes identificar claramente que no se trata de un arma de fuego. Este detalle es crucial para evitar confusiones en situaciones de emergencia.

Además, estas pistolas tienen una capacidad de alcance de más de 6,5 metros, lo que permite a los agentes mantener una distancia segura frente a cualquier amenaza. Están equipadas con un sistema de puntería física y un láser con grado de seguridad ocular, lo que facilita apuntar con precisión y minimizar los riesgos de error en el disparo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.