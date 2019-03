Pipper, el primer perro turista e 'influencer' del mundo, dará la vuelta a España para fomentar el turismo con canes

Pipper será durante el próximo año el "primer perro turista e influencer del mundo", que recorrerá Castilla y León para dar a conocer su "riqueza turística de una manera diferente, novedosa, original y llamativa", así lo ha explicado el director general de Turismo de la Junta, Javier Ramírez Utrilla.

El proyecto 'La Vuelta a España de Pipper' está encaminado al fomento y publicidad del turismo con mascota, que afecta a alrededor de diez millones de españoles que poseen un animal de compañía, y que a través de vídeos y fotos en los que el perro Pipper será el protagonista, dará a conocer los diferentes monumentos y restaurantes que permiten el acceso de animales.

La iniciativa recorrerá España pero se centrará principalmente en Castilla y León, donde arranca con un primer vídeo que ya puede visitarse en la página web www.pipperontour.com en el que se muestran los rincones más turísticos de Salamanca. "El perro es uno más de la familia, con quien convivimos, a quien cuidamos y con el que queremos pasar todo el tiempo, también cuando nos vamos de viaje", ha afirmado su dueño y responsable del proyecto, Pablo Muñoz, quien además ha destacado que "en una sociedad en la que cada vez vivimos más separados rodeados de pantallas, los perros nos hacen más humanos".

Pipper, acompañado de su dueño y de su adiestrador Carlos, pretende así ayudar a todos aquellos turistas que quieran viajar con su mascota, y dar a conocer los lugares que pueden visitar, y es que "el siete por ciento de las búsquedas de hoteles por internet buscan que se admitan mascotas", según ha asegurado Muñoz.

También está destinado a los ochenta millones de turistas extranjeros, con una página web adaptada al idioma inglés, y que pretende "demostrar la sensibilidad por integrar las mascotas en el turismo", una tendencia "emergente y que está de moda", a través de un perro que va a "bucear como un turista más" en la oferta turística y gastronómica.

Muñoz ha aprovechado la presentación del viaje de Pipper, que se compartirá también por redes sociales durante el próximo año, para recordar la "responsabilidad" que supone tener un animal, que además "nos devuelven mucho más de lo que las personas les damos".

En Castilla y León la normativa sobre los establecimientos que permiten o no animales "es muy flexible" y "no existe un censo de los alojamientos que admiten mascotas" según ha detallado Ramírez, quien ha explicado que "esta iniciativa es de carácter promocional" y que será después de que concluya, aproximadamente dentro de un año, cuando se valorará "la opción de hacer un inventario dog friendly". Dog Friendly, tal y como ha recordado Ramírez "no es una marca oficial", sino que es la definición de la tendencia que surge sobre la demanda que existe de viajar con mascotas, y de conocer los lugares donde pueden acceder con las mismas