Pierde el control de su coche y casi arrolla la terraza de la piscina natural en Collado de La Vera, Extremadura

Un conductor, que pudo haberse despistado con el móvil, pierde el control del coche en el que viajaba y se queda muy cerca de la terraza de una piscina natural en Collado de la Vera, Extremadura. En las imágenes que acompañan esta noticia se puede apreciar como el vehículo queda totalmente destrozado, aunque afortunadamente no hay que lamentar pérdidas humanas.

Al parecer es un joven de 29 años quien iba al volante y su coche ha quedado totalmente dañado y boca abajo a tan solo unos metros de una piscina natural provocando gran revuelo entre los vecinos, que no dan crédito ante lo sucedido: "No ha matado a la gente que había allí abajo comiendo de miagro" se escucha decir a un vecino cuando ve lo que ha ocurrido. Se trata de un suceso que pudo haber terminado en tragedia, pero afortunadamente no ha sido así.

El conductor pudo distraerse

El conductor pudo haberse distraído con el teléfono móvil ocasionando este terrible suceso. En las imágenes se puede apreciar como el coche ha quedado totalmente destrozado y boca abajo ante el asombro de los que se encontraban en la terraza de la piscina natural de Collado de la Vera, en Extremadura.

El teléfono móvil al volante, un gran riesgo

Según la Policía Municipal, en cuanto al uso del teléfono móvil al volante: "se ha comprobado que cuando una persona habla por el móvil mientras conduce deja de identificar el 40% de las señales e indicaciones de tráfico, su velocidad media baja un 12% y su poder de reacción disminuye ante cualquier imprevisto".

De hecho, el riesgo no solo se encuentra a la hora de hablar por el móvil, sino también cuando se comprueba quién llama, o se lee o envían mensajes y se utilizan aplicaciones. Otra situación de peligro se se da cuando se conduce y se utilizan auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido.

Desde el 21 de marzo de 2022, se acordó una mayor detracción de puntos en el permiso de conducir y cuando se da el caso de que se utiliza el teléfono móvil sujetando el dispositivo con la mano, son 6 puntos.