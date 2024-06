Piden impugnar el examen de Matemáticas II de la EvAU de Madrid: "Veía a todos mis compañeros con lágrimas en los ojos"

Los alumnos de la Comunidad de Madrid que se han examinado de Matemáticas II en la EvAU están indignados. Consideran que "ha sido un examen sin precedentes, con un giro drástico que no se avisó en su respectiva reunión". "Nuestro futuro depende de esto, llevamos años de esfuerzo y sacrificio constante", explican, muy enfadados en la petición que han abierto en Change.org para tratar de impugnar el citado examen. Necesitan un total de 15.000 firmas, y ya llevan más de 11.500.

"No podemos permitir que nos arrebaten nuestro futuro con la intención de bajar las notas de corte"

Se trata de un descontento generalizado entre los alumnos que han hecho el examen de Matemáticas II. "Este cambio inesperado ha causado un gran descontento entre los alumnos, quienes se han visto gravemente perjudicados poniendo en riesgo la oportunidad de acceder a la carrera de sus sueños. No podemos permitir que nos arrebaten nuestro futuro con la clara intención de bajar las notas de corte debido al cambio que se producirá el año que viene. Es fundamental impugnar este examen para asegurar una evaluación justa y equitativa para todos los estudiantes".

De esta manera, el examen de Matemáticas II de la EvAU de Madrid se ha viralizado muy rápido en las redes sociales. "Impugnar el examen de Matemáticas II Evau Madrid - ¡Firma la petición!", se puede leer en numerosos mensajes.

"El examen ha sido catastrófico, cada vez que levantaba la mirada veía a todos mis compañeros abatidos, con lágrimas en los ojos ya ni sabía que estaba haciendo, si un examen de matemáticas o firmando mi testamento. He ido con todos los bloques estudiados con el objetivo de sacar un 10. Hice el MUSAT entero y jamás había visto semejante horror. Es una vergüenza. Me he dejado la biología con el fin de estudiar esta asignatura de payasos sin vida y mirad como ha resultado cabrones. Que os den a los de la facultad de matemáticas, ¡desgraciados! que no tenéis otro nombre. Ha sido sin duda una de las experiencias más traumáticas de mi vida. ¿El ejercicio de probabilidad? Mal escrito. Un poco menos de matemáticas y a ver si le damos un poco más a la buena redacción", es otro de los comentarios que avalan la queja en la petición de Change.org.

Quejas de los estudiantes catalanes y murcianos

En Cataluña también ha habido quejas con respecto a la PAU, en concreto por el examen de Literatura en el que les pusieron un poema que no estaba en el temario. Esto podría obligar a repetir el examen a más de 1.300 alumnos. A estas quejas se suma la de Murcia, donde los estudiantes denuncian que la propia Universidad dio en su web demasiadas pistas sobre el examen de Historia.

Carlitos Alcaraz se cuela en la EBAU

En Murcia hay una anécdota que tampoco ha tardado mucho en viralizarse y tiene como protagonista al tenista de El Palmar, Carlos Alcaraz. El palmareño se ha colado en el examen de matemáticas de la EBAU de la Región. "Esta es fácil, ¿no?", ha bromeado Alcaraz en 'X' a los estudiantes tras verlo en las redes sociales. La pregunta en cuestión era sobre el número de torneos que ha ganado el tenista.

Era la primera pregunta del examen de Matemáticas II de la Universidad Politécnica de Cartagena: "En los años 2022 y 2023, Carlitos Alcaraz ganó 10 torneos Grand Slam, Masters 1000 y ATP 500, lo que le proporcionó un total de 10.000 puntos. El número de torneos ganados de la ATP fue 1 más que la mitad de la suma del número de torneos ganados de las otras dos categorías. En la siguiente tabla se detallan los puntos conseguidos por cada torneo ganado en cada categoría (...) Con esta información, calcule el número de torneos ganados de cada una de las categorías en los años 2022 y 2023", se puede leer en la prueba.

