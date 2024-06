EVAU 2024: Notas de corte de todas las carreras para el acceso a la Universidad

Esta es una semana clave para miles de jóvenes que se enfrentan a los exámenes que marcarán su futuro profesional: la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad. La Comunidad de Madrid y La Rioja son las primeras en citarse en las aulas. ¿La preocupación de todos estos estudiantes? Llegar a la nota de corte que necesitan dependiendo de la carrera para poder cursar sus estudios.

La nota de corte se establece en cada universidad pública dependiendo de la calificación más baja que obtuvo el último estudiante admitido en el grado tras la asignación de las plazas. Aunque todavía no se conocen las notas de corte del curso 2024/2025 al no haber terminado el periodo de exámenes en todas las comunidades, y el corte varía de una convocatoria a otra, en la tabla inferior es posible consultar las notas de corte para cada carrera y universidad en el curso 2023/2024. También es posible ver otra información como el precio por crédito o la oferta de plazas de cada universidad.

Casi 300.000 estudiantes

Son casi 300.000 los estudiantes de bachillerato que se enfrentan esta semana al examen de acceso a la universidad, un test que suele estar marcado por estrictas normas. Deben llevar mucho cuidado con llevar bolígrafos de tinta imborrable, lucir orejas despejadas, grapar diccionarios si tienen Latín, y olvidarse de colgantes, pulseras y tippex. Estas son una serie de reglas que deciden las comisiones universitarias que se encargan de organizar los exámenes.

Pero entre todas estas normas, hay un aspecto esencial a tener en cuenta. Hay que colocar el DNI en un lugar visible del puesto que ocupe para estar plenamente identificado en todo momento. También es obligatorio entregar el examen con la cabecera, aunque la prueba se encuentre en blanco. Además, en caso de llevar mochila o bolso, es necesario dejarlo debajo del asiento o a la entrada del aula.

¿Qué está prohibido?

En estos exámenes no se pueden utilizar bajo ningún concepto teléfonos móviles o cualquier otro tipo de aparato que posibilite la comunicación como ordenadores portátiles, tabletas, relojes, gafas, auriculares, etc. Tampoco es posible consultar apuntes o libros dentro del aula. Los "pabellones auditivos" tendrán que estar despejados para evitar sospechas y posibilitar la verificación de que no se usan dispositivos no permitidos.

Cuando el aula no tenga un reloj visible, los relojes de pulsera analógicos, nunca inteligentes, podrán situarse sobre la mesa del estudiante. Los relojes 'smart' tampoco se pueden utilizar en modo convencional.

Sanciones

En caso de tener alguno de estos aparatos (encendidos o apagados si son dispositivos) cuando haya comenzado el examen, o cualquier medio susceptible de responder de manera fraudulenta al examen, se anulará la prueba del estudiante, no solo del examen en cuestión.

¿Se permite cualquier bolígrafo?

El examen se debe realizar solo con bolígrafo o pluma de tinta azul o negra indeleble y no es posible utilizar tippex. En caso de equivocación, se recuadra y se tacha la parte equivocada. Si el estudiante se examina de dibujo o una disciplina artística podrá portar lápiz.

