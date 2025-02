Piden colaboración para localizar a dos perritas desaparecidas en La Palma, una fue un regalo tras el volcán

La historia de estas dos perritas está llena de emociones. Una de ellas, Lava, la madre, fue un regalo después de que se produjera la erupción volcánica de la isla en 2021. Por eso recibió este nombre tan identificativo, tras una erupción, la del volcán de Tajogaite, que tanto afectó a la población de la isla y que cambió por completo el paisaje de la vertiente oeste de La Palma.

Lo triste de la noticia, es que los dos canes han desaparecido. Hace diez días, desde el pasado 15 de febrero, Lava y Bimba ya no están junto a su familia. Desaparecieron sin dejar rastro en el municipio de Breña Alta. Un desaparición que no está exenta de misterio, porque no parece que las perritas hayan huido o se hayan ido por voluntad propia. La familia sospecha que fueron robadas. Dicen que no pudieron haber ido muy lejos en tan solo media hora, que es el tiempo en el que las echaron de menos.

Son parte de la familia

Aunque se ha realizado una búsqueda por la zona, se ha preguntado a vecinos e incluso a las navieras que hacen trayectos en barco para salir de La Palma, por si alguien se las hubiera llevado, no ha habido respuestas. Para la familia es muy importante encontrar a Lava y Bimba, porque son parte de la familia y les tienen mucho cariño. Por eso han ofrecido una recompensa de 1.000 euros a quien aporte alguna pista o se las pueda devolver. La denuncia ya se ha presentado y la Guardia Civil está al tanto. La familia ha elaborado un cartel para difundirlo en redes en la que pide colaboración y ayuda, poniendo a disposición dos teléfonos de contacto donde se puede aportar cualquier información que ayude a localizar a Lava y Bimba: 681299969 y 696771611

