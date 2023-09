Pesetas que pueden llegar a valer hasta 40.000 euros, ¿tienes alguna en casa?

En 2002 se dejó de utilizar la peseta de manera habitual en España. Pero aunque lleven casi 22 años fuera del mercado, todavía son un objeto muy valioso para los coleccionistas.

El uso de la peseta data de1869, desde ese momento cada una de las de las monedas llevaban acuñadas diferentes retratos y algunas de ellas pueden llegar a valer alrededor de 40.000 euros.

A pesar del desuso de la moneda, son muchos quienes aún las conservan en casa. El Banco de España estima que la cantidad de pesetas que se tienen guardadas en los hogares sumen un total de 1.575 millones de euros tanto en billetes como en monedas, de los que 728 millones de euros se corresponden con las monedas.

Algunas de estas monedas, han pasado a la historia y pueden tener un gran valor económico para los coleccionistas si tienen algún tipo de 'tara' y si se conservan en buen estado.

Las pesetas con más valor

En 1869 se realizó una moneada en plata que no se acuñó porque no se acuñó porque la intención no era que entrase en circulación. Según los expertos, se estima que el valor de estas monedas pueda alcanzar los 40.000 euros.

En 1870 se creó una moneda de 5 pesetas fabricada en plata de ley, con el rostro de Amadeo I de Saboya y que pesa exactamente 25 gramos. Se acuñaron casi 6 millones de estas monedas, son embargo se estima que su valor ronda los 8.000 euros, dependiendo del estado de conservación de la misma.

Al parecer, la creación de esta moneda fue uno de los primeros intentos para crear una moneda común entre distintos países.

La moneda de 5 pesetas de 1881 con el rostro de Alfonso XII tiene un valor de unos 6.5000 euros, mientras que a variante de esta misma moneda que se puso en circulación en 1882 alcanza los 3.668 euros.

Las monedas de la época franquista

Las monedas que se crearon a lo largo de la dictadura franquista, también han aumentado su valor con el tiempo, en concreto las monedas de 5 pesetas. Aunque no todas las monedas que salieron al mercado en la época tienen valor: las monedas que se crearon durante las décadas de los 50 y 60 a penas tienen valor a día de hoy. Sin embargo hay monedas de esta época que pueden alcanzar los 36.000 euros.

La moneda de 5 pesetas que salió en 1949, tiene una peculiaridad: los números grabados en las dos estrellas alrededor de la palabra 'cinco'. La moneda que tiene el número 51 está valorada entorno a los 6.000euros, mientras que la moneda que tiene el número 52, puede llegar a valer 36.000 euros. El motivo por el cual estas monedas son tan valiosas no es otro que a penas existen unidades de ella. La mayoría de las monedas que se crearon durante 1951 se fundieron por el aumento de los costes del níquel como consecuencia de la guerra de Corea. Las monedas marcadas con el 51 y 52 pertenecen a ese momento tan concreto.

Mundial de fútbol de 1982

En 1982 se lanzó una moneda para conmemorar el Mundial de Fútbol, que tenían en el reverso esta insignia, pero hay algunas que tiene una 'tara' en la acuñación. Se trata de que la fecha: algunas de estas monedas tienen como fecha 1975 en vez de 1980, es por eso que las hace especiales.

Las que presentan esta peculiaridad pueden llegar a alcanzar un valor de 400 euros.