Pepi vuelve a su casa okupada en Lavapiés: "Parece que ha caído una bomba atómica"

Pepi ha pasado su primera noche en Madrid. Ha llegado a su vivienda en el madrileño barrio de Lavapiés entre una nube de periodistas y reconociendo que estaba "muy cansada". Asegura que ha estado "más de 24 horas sin dormir por la preocupación de buscar un billete de avión para la vuelta".

Al entrar en su casa ha podido comprobar lo que ya había visto desde Canadá en prensa y televisión, y también en los vídeos que le han enviado sus allegados. "Parece que ha caído una bomba atómica" dice tras su primera visita a la vivienda. Los okupas lo han destrozado todo: "los platos estaban rotos, tirados por los suelos, los armarios vacíos". Pepi, de 87 años, asegura que también le han robado. "Me falta una gargantilla, unos pendientes y una caja con todo tipo de joyas. Se han llevado hasta los tenedores", explica.

Ante esta situación tiene claro que, de momento, no quiere dormir en la que ha sido su casa durante 16 años. Reconoce que tiene miedo de que los 'okupas' vuelvan. "Tendré que irme a un hotel porque yo en la cama que han usado estos guarros no duermo. Desde luego que voy a tirar el colchón", dice.

Lo que mantiene intacto es el cariño de sus vecinos. Sabe que "me quieren mucho y yo a ellos también". Dos de sus amigas la han esperado en el portal a su llegada para "que sepa que estamos apoyándola. Quería que se la esperara y aquí estamos esperándola". Se ha reencontrado, muy emocionada, con ellas. Unas vecinas que la han ayudado durante todos estos días y que han conseguido que pueda recuperar su hogar.

Así se enteró de lo ocurrido

Según cuentan esos amigos, Pepi se enteró de lo sucedido por la llamada de su amiga María del Carmen. "El lunes me llamaron y me dijeron, 'tienes que venirte, que la Policía me ha dicho que te llame, que tienes que estar aquí' porque habían okupado la casa, la han destrozado, se han llevado la comida, la ropa".

De hecho, ante las cámaras de Antena 3 Noticias, los okupas aseguraban que la mujer no vivía en la casa y se enfrentaban a las vecinas. "Cómo que la señora no vive en él, estás muy equivocado, pero muy equivocado, infórmate", respondía una vecina, que le acusaba de "haberle robado todos sus recuerdos".

El okupa se excusaba diciendo que la casa no es propiedad de Pepi sino de alguna administración pública, por lo que sin denuncia no podían echarle. Inmediatamente, el IVIMA, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, interpuso la correspondiente denuncia y esa misma tarde fueron desalojados.

Cuatro meses en Canadá

Pepi se fue en diciembre a Toronto, viaje que aprovechó, al parecer, un vecino del bloque de enfrente, que sería primo del okupa, quien les avisó de su ausencia para que entrasen en la casa. Pepi reconoce que ya la había amenazado en alguna ocasión.

El temor a que esto ocurra en otras viviendas de la zona se ha instalado entre los vecinos y muchos de ellos han decidido instalar alarmas en sus casas por miedo.

