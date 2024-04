Desalojan la casa de una mujer de 87 años: sus vecinas se pelean con los okupas por recuperar las cenizas del marido

Enorme tensión en el barrio madrileño de Lavapiés el miércoles por la tarde. La Policía Nacional ha desalojado a los okupas de una vivienda en la que residía una mujer de 87 años, y que era propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid).

La presión vecinal ha sido definitiva para echar fuera a la pareja de okupas, que había entrado en el piso de la anciana aprovechando que estaba de viaje. Entre empujones y abucheos, han salido del inmueble, no sin que antes uno de los okupas amenazara con tirar lo que serían las cenizas del marido, que se encontraban dentro.

La Policía ha tenido que escoltarlos hasta el coche, mientras no cesaban los improperios tanto hacia él como hacia su mujer, a que la que han metido en otro vehículo. El despliegue policial ha sido enorme y ha estado acompañado de la 'Plataforma desokupa', que también se ha desplazado al lugar.

Para los vecinos del edificio han sido días de mucha tensión. "Estamos felices, antes vivíamos con miedo", ha comentado una vecina, que ha tenido que soportar la estresante situación e incluso se han tenido que 'pelear' con los inquilinos ilegales para recuperar lo que serían cenizas del marido de su vecina.

Pepi, que así es como se llama, se había ido a vivir temporalmente a Toronto (Canadá), lugar donde residen sus hijos y donde se ha sometido a una operación de la vista de la cual se estaba recuperando. Desde allí se espera que regrese a Madrid este jueves junto a uno de sus hijos. "Por lo menos ha recuperado su casa. Mal, pero la ha recuperado", comentaba otra vecina.

"Pensé que la casa estaba abandonada"

Un miembro de la pareja de okupas, el marido concretamente, ofreció unas declaraciones el miércoles por la mañana en el programa de Espejo Público. Aseguró que la vivienda estaba llena de polvo cuando se la encontró y que contaba con signos de que alguien no vivía allí desde hacía mucho tiempo.

Señaló que tenía otra información sobre la propietaria de la vivienda. Decía saber que la mujer no vivía allí desde hacía más de un año y pensaba que había abandonado el piso y se había ido a vivir definitivamente a Canadá. En su intervención aseguró que conoce bien la ley y que sabe que mientras no hay denuncia del propietario no les pueden echar.

Pero ya se encuentran fuera del piso porque la EMVS de Madrid, propietaria de la vivienda, tuvo conocimiento ayer de los hechos y envió "inmediatamente una inspección a la vivienda para verificar que se encontraba okupada". Ante la ausencia de la inquilina, desde EMVS Madrid se procedió a denunciar los hechos ante la Policía Nacional. Los servicios técnicos de la empresa municipal ya han procedido a tomar posesión de la vivienda tras la actuación policial.

Según otra vecina de Pepi, dentro de la casa "todo está tirado por el suelo y le faltan cosas".

