La joven con Síndrome de Down que desfilará en Nueva York: "Pensé que era una broma, pero se cumplió mi sueño"

Desde pequeña, Marian Ávila ya tenía como objetivo ser modelo porque dice que se lo pasa "muy bien" y le hace sentir "muy feliz".

Los sueños de esta alicantina de 21 años no tienen fronteras. Por eso, estudia para ser actriz y ya ha participado en algún anuncio. Además, no es la primera vez que se ha subido a una pasarela. Sin embargo, es ahora cuando va a dar el gran salto: desfilar en la semana de la moda de Nueva York.

"No me lo creía, pensaba que era una broma, pero se cumplió mi sueño", dice. Desde la Gran Manzana se fijaron en ella y Marian no dudó en aceptar la oferta y comenzar a trabajar duro. Asegura que con esfuerzo y constancia no hay triunfo que se resista.

Se siente un referente y lanza un sincero mensaje: "Todos nosotros podemos hacerlo. No importa la discapacidad, nosotros podemos". Ella ha demostrado que rompiendo barreras pueden alcanzarse los sueños.