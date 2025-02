Peleas con machetes en las calles de Palma del Río (Córdoba): los vecinos no aguantan más

La preocupación por la creciente inseguridad mantiene a los vecinos de Palma del Río en vilo, tras haberse registrado varios episodios violentos en los últimos días. En dichos enfrentamientos, tanto residentes del municipio como inmigrantes han protagonizado violentas reyertas, generando una sensación de alarma generalizada entre la población. Los testimonios de los vecinos dan cuenta de altercados multitudinarios y peleas en las que los implicados han llegado a empuñar machetes, una situación que ha generado gran preocupación en la comunidad local.

La alcaldesa del municipio, Matilde Esteo, ha salido al paso de estas inquietudes y, aunque reconoce la gravedad de los hechos, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad: “La criminalidad no ha aumentado, sino que se han dado algunos sucesos muy llamativos que, como es totalmente comprensible, han generado alerta entre la población”, asegura. Además, Esteo ha querido enfatizar que no es necesario señalar a ningún colectivo en particular, pues los altercados han involucrado tanto a españoles como a extranjeros, y ha insistido en la importancia de no alimentar el odio entre los diferentes grupos.

El Ayuntamiento promete tomar medidas

La alcaldesa ha querido tranquilizar a la ciudadanía, asegurando que el equipo de gobierno está trabajando de manera constante para poner fin a esta ola de violencia. “La población tiene que saber que estamos trabajando con todos los recursos necesarios para poner fin a esta situación”, manifestó. En este sentido, la regidora convocó una junta local de seguridad para el próximo martes, en la que se abordará de manera conjunta el futuro de las medidas de seguridad en el municipio. Además, Esteo informó que, desde el miércoles, se han desplegado efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil para evitar nuevos enfrentamientos. También adelantó que se solicitará un refuerzo de agentes para garantizar el orden y la seguridad.

En cuanto a las investigaciones, la regidora confirmó que hasta el momento no se ha practicado ninguna detención, aunque ha tenido conocimiento de que uno de los altercados ha terminado con un joven de origen subsahariano herido, tras haber sido agredido por varias personas. Estos episodios de violencia no se limitan solo a peleas físicas, sino que también han estado acompañados por intentos de usurpación de viviendas, aunque estos últimos han sido frustrados gracias a la intervención de la Policía y la Guardia Civil.

Los comerciantes se hartan

El malestar por la situación se ha intensificado entre los empresarios locales, quienes, tras mantener una reunión con los concejales de Recursos Humanos y Seguridad, se concentraron ayer ante el Ayuntamiento a las 17.00 horas. En la concentración, los empresarios exigieron soluciones inmediatas a los recientes incidentes violentos que han alterado la tranquilidad del municipio. Sin embargo, la alcaldesa hizo un llamamiento a la calma y confianza en el trabajo realizado por las autoridades, tanto del Consistorio como de las Fuerzas de Seguridad, y aseguró que se están desplegando todos los medios necesarios para garantizar la seguridad en Palma del Río.

