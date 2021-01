El Melillero, detenido por, presuntamente, atacar con ácido a su exnovia y a una amiga de esta en Cártama, Málaga pasará a lo largo del día de hoy a disposición judicial. En su declaración asegura que no fue él quien quemó con ácido a las dos chicas. "No fui yo, lo hicieron dos amigos míos. Sí se lo encargué, pero yo les dije que quemaran el coche, no que hicieran daño a Sandra y a su amiga Cristina. Yo la quiero, como iba a hacer algo así".

Disposición judicial

Parece que la Guardia Civil agotará el plazo máximo legal de 72 horas antes de poner al Melillero en manos del juez. En el transcurso de la investigación, los agentes han detenido a cinco personas del entorno familiar y del grupo de delincuentes al que pertenecía el presunto atacante que hirió de gravedad a dos mujeres al arrojarles ácido en Cártama, Málaga.

La Guardia Civil ha centrado la investigación en su círculo más cercano, tanto familiar como criminal. En el dispositivo han participado más de 200 agentes, con la ayuda de la Policía Nacional y Local.

La huida del Melillero

Según los datos ofrecidos por la Guardia Civil en Málaga, en el operativo que finalizó con la detención de 'El Melillero', los agentes lograron localizar al sospechoso conduciendo por la zona una motocicleta.

En la huida, 'El Melillero' golpeó uno de los vehículos de los agentes que lo perseguían y contó con la ayuda de una persona que lo acompañaba con otra motocicleta de similares características para intentar despistar a la Guardia Civil.

Una de las dos jóvenes heridas con el ácido continúa muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, mientras que la otra permanece en estado grave en el Regional de Málaga.