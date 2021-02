¿Para qué puede servir un certificado de vacunación contra el coronavirus?

Las comunidades autónomas han empezado a crear registros para expedir certificados de vacunación contra el coronavirus.

Andalucía ha sido la primera comunidad en poner en marcha su carta de vacunación contra la COVID-19, un documento que puede tener muchas utilidades en la vida cotidiana, aunque no está claro si puede imponerse a la hora de viajar.

En un mundo pospandémico, hay quien imagina que un documento de este tipo podría servir para regular el derecho de admisión a locales abiertos al público. Bares, restaurantes, museos, cines... son algunos de los recintos cerrados que más han padecido las restricciones contra la coronavirus.

De ahí que un certificado de inmunidad pueda parecer una medida favorable en un futuro no tan lejano. "Igual que una comunidad autónoma puede pedir una PCR o una cuarentena, una se podría plantear decir 'yo no le pido PCR o cuarentena al que me exhiba un certificado de vacunación'", subraya a Antena 3 Noticias el profesor de Derecho de la Universidad de Villanueva, Javier Hernando.

El debate en torno al pasaporte para viajar

Regular y limitar la movilidad es otra cuestión. España, como el resto de países del sur de la Unión Europea, defiende la creación de un pasaporte COVID para salvar el turismo, una medida por la que apuesta Galicia, que quiere que la vacuna sea obligatoria.

Pero este documento plantea dudas éticas y legales. "Si las comunidades pueden ahora limitar el acceso a su territorio es porque estamos en situación de estado de alarma, pero esto es algo que de modo ordinario no se puede hacer", recuerda Hernando.

Además, la implantación de un certificado de vacunación para viajar por España podría perjudicar a los territorios en función del ritmo de vacunación. Para saber más información sobre la campaña en España, consulta el 'CuentaVacunas' de Antena 3 Noticias.