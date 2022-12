Pánico tras la colisión de los 2 trenes en Barcelona: "Terrible, todo el mundo salió volando"

Un total de 155 personas han resultado heridas tras un accidente entre dos trenes en la estación de Montcada i Reixac, en Barcelona. Un tren ha colisionado con otro por detrás, mandando al hospital a 39 pasajeros con lesiones. Las autoridades investigan el accidente. En los primeros instantes tras la colisión, se generó un pequeño caos. Los pasajeros estaban bastante nerviosos. Dos psicólogos han acudido al centro cívico donde se ha agrupado a los afectados leves. La mayoría presentaba contusiones y traumatismos en la cabeza.

A esa hora -sobre las 07:50 horas- los trenes iban llenos y muchas personas que viajaban de pie, lo han escuchado. "Terrible, todo el mundo salió volando", decía uno de los afectados. Otra chica que iba a bordo del tren afirmaba que "he salido disparada y me he dado con un señor que había delante".

Las autoridades investigan las causas del accidente. El primer tren chocó contra el segundo, que estaba parado en la vía. También se investigará la velocidad a la que iba el tren que ha chocado contra el convoy. Era hora punta y muchos pasajeros salieron 'disparados'. "Ha sido meternos, y pam", exclamaba otro viajero.

Pánico en Barcelona

El pánico se apoderó de los pasajeros. "He salido volando hacia un lado", comentaba una chica. "Me ha sacado fuera del tren", decía otro. Los testimonios de los viajeros revelan cómo ha sido la traumática experiencia: "El chico que estaba delante mío, su cabeza ha ido hacia mí".

"Todos se movían por sus propios medios. Lo único de lo que se quejaban era de estos golpes", ha exclamado Joan Carles Gómez, jefe de servicios especializados del SEM.