Un panadero despierta a unos jóvenes dormidos en la calle con un fandango en Punta Umbría

Una pareja en Punta Umbría, en Huelva, se despertó con un fandango improvisado por un panadero llamado Pipi. Dormían en un banco, ya que se quedaron dormidos en la calle. El fandango improvisado relataba la situación que estaban viviendo.

A las 8:00 horas de la mañana se percató de la presencia de la pareja. Al momento decidió despertarlos. Mientras cantaba, los jóvenes se despertaron y le saludaron.

"Que no sabía de noche dónde iba yo a dormir. Dónde iba yo a dormir. Que no sabía esta noche dónde y con quién iba a dormir. Y amanecí yo en la arena que no sabía decir. Y los dos juntitos estaban, y el día que llegaba, y ninguno se soltaba y el panadero le cantaba para que ellos se levantaran. Se levantaron los dos. Y viendo que era de día, se levantaron los dos. Y comenzaron su camino y este día, ay vayan con Dios", cantaba Pipi.

El momento se hizo viral

El momento fue grabado por uno de los jefes y propietarios de la panadería donde trabaja Pipi, Alberto Ramón. El vídeo tiene más de 600.000 reproducciones.

El vídeo también se ha compartido en Twitter y la publicación ya suma 35.000 me gusta y más de 15.000 retuits. Las redes sociales hablan del panadero de Punta Umbría, en Huelva, que consiguió despertar a una pareja de jóvenes que se encontraban abrazados durmiendo en la calle.