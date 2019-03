Los padres de la joven asesinada en Alcorcón: "Cuando ha estado sola la ha apuñalado y no ha dejado de apuñalarla hasta que ha visto que no fallaba"

Los padres de la joven de 17 años que fue mortalmente apuñalada en Alcorcón, Daniela y Daniel, han reconocido que su hija les enseñó los mensajes de amenazas de la joven detenida, pero no actuaron porque la menor les dijo que "no pasaba nada, que ella lo controlaba".

"El último mensaje era el que decía que iba a buscar el momento en que estuviera sola y la va a apuñalar, y que no va a fallar, que va a matarla", cuenta la madre de Denise en una entrevista en Espejo Público, un mensaje con fecha del "13 de noviembre".

Denise falleció en la madrugada del lunes en el Hospital Fundación de Alcorcón horas después de que a las diez de la noche los servicios de emergencias del 112 acudieran a la calle de Desmonte confluencia con la de Cuenca de Alcorcón para atender a una joven ensangrentada en el suelo con una apuñalada en el abdomen con evisceración y en parada cardiorrespiratoria. Los efectivos médicos efectuaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y tras ser estabilizada la víctima fue trasladada al Hospital, donde finalmente murió.

La madre asegura que no era "la primera vez" que su hija recibía esos mensajes. "Si mi hija me reenvió el mensaje era una señal de alarma y los padres tenemos que denunciar cuando tenemos estos tipos de mensajes", ha señalado.

Ambos padres han aprovechado la entrevista para aconsejar a todos los padres que cuando vean mensajes de este tipo, que no dejen pasar el tiempo y que actúen. "Si ven un mensaje de estos, que intervengan y la ayuden, que no dejen pasar el tiempo porque puede pasar lo que nos ha pasado a nosotros", señalan.

"Cuando ha estado sola la ha apuñalado y no ha dejado de apuñalarla hasta que no ha visto que no fallara", lamenta la madre. "No hemos considerado que iba a llegar a hacer esto", asegura.

La menor fallecida estaba hablando por teléfono con una amiga en el momento del ataque. Daniela ha asegurado que "estaba hablando con ella por teléfono y que mientras hablaba con ella, alguien llamó a la puerta, abrió y dijo el nombre de la chica esta (el de la presunta agresora)".