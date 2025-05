El padre que olvidó al bebé en el coche queda en libertad como investigado por posible homicidio imprudente

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Linares (Jaén) decreta la libertad para el padre de acogida del bebé de 22 meses. El padre dejó el coche aparcado al sol y olvidó al niño en el interior, donde acabó falleciendo. El hombre de unos 70 años está siendo investigado por un presunto delito de homicidio por imprudencia. La investigación policial apunta a un "descuido" del hombre.

El hombre fue detenido tras la muerte de su hijo en régimen de acogida después de que su mujer advirtiera de que el niño no estaba en la guardería. El varón fue puesto en libertad tras declarar ante la Policía Nacional pendiente de pasar a disposición judicial este viernes.

El Juzgado ha tomado la declaración al padre en calidad de investigado por un presunto delito de homicidio imprudente. Una comparecencia que ha durado alrededor de una hora y donde explicó el trágico suceso, la reconstrucción de los hechos y las circunstancias que derivaron en el fallecimiento del menor de 22 meses, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El fiscal no ve necesario solicitar el ingreso en la cárcel ni ha adoptado medidas cautelares contra él.

El investigado ha descartado durante su declaración en el Juzgado de Linares que padezca cualquier patología relacionada con la pérdida de memoria o Alzheimer. La defensa atribuye el "olvido" a un "lapsus temporal" provocado por su medicación y rechaza así cualquier responsabilidad penal. "Creemos que mi cliente pudo tener un lapsus temporal que le habría provocado la medicación que está tomando por la neumonía que padece", ha señalado la abogada a 'EFE'.

"Mi cliente tiene una neumonía leve y los antibióticos que toma le provocan a veces falta de oxígeno que a su vez derivan en pequeñas paradas o lapsus temporales de tipo mental", ha manifestado la letrada. Por tanto, confía en que sea archivado.

Confían en el archivo del caso

La abogada del padre de acogida del bebé de Linares rechaza que lo ocurrido pueda calificarse como homicidio imprudente: "Desde mi punto de vista legal entiendo que ni siquiera podemos hablar de despiste, entiendo que no existe homicidio, no se da el tipo penal dentro de ningún tipo de lo que es el delito de homicidio", ha dicho a 'Europa Press'.

"Mi intención es, lógicamente, entendiendo que no concurren los requisitos del tipo penal, que esto, una vez que se practiquen las diligencias necesaria, pues, lógicamente lo archiven", ha dicho la letrada, que ha incidido en que la familia está "destrozada" ante "una tragedia muy dolorosa" con la que "tendrán que aprender a vivir".

El menor fallecido era el decimotercer niño al que daba acogimiento familiar y la representación legal de la familia biológica del menor, que fue enterrado ayer en Andújar, ha iniciado los trámites para su personación en la causa.

El padre olvidó al bebé en el coche

El hombre iba a llevar al niño a la guardería, pero no lo dejó allí. El menor acabó encerrado durante horas en el interior del coche, aparcado a pleno sol. Cuando la madre fue a recogerlo, descubrió que no estaba, volvió a casa y allí tampoco. Fue entonces cuando el padre se dio cuenta del olvido y comprobaron que el bebé estaba en el interior del vehículo, que tenía los cristales tintados por lo que nadie pudo percatarse de que el pequeño estaba ahí. Pese a los intentos de los servicios médicos por reanimar al niño, no fue posible y certificaron su fallecimiento.

