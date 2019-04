Rafael, la expareja de María Sevilla, la mujer acusada del secuestro de dos niños en una finca de Cuenca, ha hablado en Espejo Público sobre cómo fue el reencuentro con su hijo.

Rafael explica que un agente de Policía con el que tenía contacto le llamó para pedirle que estuviera pendiente del móvil porque estaban a punto de entrar en la finca para rescatar a su hijo Samuel. "En ese momento se me paralizó el corazón", cuenta Rafael, que asegura que su hijo le reconoció y le dio dos besos pero que "estaba en shock y se quedó parado".

Rafael, preocupado, dice no saber "lo que han hecho en esa casa" con su hijo y cuenta que estaban todo el día sin salir: "Samuel me ha dicho que se levantaba por la tarde, me ha dicho que veía telenovelas con su madre toda la noche".

El padre de Samuel cuenta que el niño y su madre salían a la calle al ocaso pero que el resto del tiempo permanecía encerrado en la finca "Es como si estuvieran en la cárcel. Es como un niño burbuja, le dan mucho miedo todas las cosas".

Rafael explica que dejó de ver a su hijo el 19 de noviembre del año 2011 después de que María Sevilla le acusara de abusos al niño y que la detenida le dijo al juez que tenía un trabajo como asesora de Podemos y que se tenía que trasladar de ciudad.

"¿Quién va a dudar de alguien que ha creado una asociación para proteger a los niños?", lamenta el padre del pequeño, que se plantea tomar acciones penales contra Sevilla.

