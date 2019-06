El padre de 'Juanín', el presunto autor del doble asesinato en Aranjuez: "Hubiese preferido que hubieran matado a mi hijo"

El programa de Antena 3 'Espejo Público' ha hablado en exclusiva con el padre de 'Juanín', el acusado de asesinar a sus cuñadas en un tiroteo en Aranjuez la semana pasada.

El padre del acusado del doble crimen se pregunta cómo la gente piensa que la familia va encubrir a 'Juanín': "Pero por favor, ¿cómo vamos a encubrirlo? Si era un drogadicto, nosotros no queríamos saber nada de él".

Asegura que la familia está conmovida por lo sucedido y subraya: "Él lo ha hecho y que lo pague, que ya lo han cogido".

La familia de 'Juanín' ha recibido fuertes amenazas tras el doble crimen y ha tenido que abandonar su lugar de residencia por temor a represalias: "Nosotros nos hemos tenido que ir porque está el asunto muy mal", confiesa.

El padre del acusado lamenta que han perdido su casas y cuenta que están "pasando fatigas" y que no es algo que se hayan buscado: "Hubiese preferido que hubieran matado a mi hijo. Yo me hubiera quedado en mi casa y mis hijos igual".

Pero la familia más directa de 'Juanín' no es la única que ha tenido que abandonar Aranjuez. También los tíos del acusado han tenido que abandonar sus casas: "Hemos perdido todo. Yo era autónomo, mis hijos trabajadores, casas de propiedad..., ¿A qué padre le gusta perder todo eso?", se pregunta.

También asegura que no sabía las intenciones de su hijo y se defiende: "No estamos las 24 horas del día detrás de los hijos que tenemos", indica el padre de 'Juanín', que añade: "Él estaba en busca y lo que yo no entiendo también cuatro años en busca en el pueblo y la Policía no lo ha cogido, ¿qué ha pasado con la Policía?".

Reconoce además que el crimen no se enmarca dentro de ningún ajuste de cuentas y asegura que se trata de "venganza" y de "hacer sufrir".

El padre de 'Juanín' explica que no ha hablado con él y que probablemente no lo haga: "No quiero saber nada de él porque nos ha truncado nuestra vida".