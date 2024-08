El padre del detenido por el asesinato de Mateo, sobre su hijo: "Nunca había tenido problemas hasta ahora"

Tras ser detenido como presunto autor del asesinato del niño de 11 años en Mocejón, Toledo, el joven de 20 años acusado de matar a Mateo ha recibido la visita de su padre. La familia del detenido señala que el joven tiene una discapacidad psíquica del 70%. El padre ha defendido a su hijo ante los medios de comunicación. Contaba que vivía una vida normal sin causar problemas.

"No había tenido problema ninguno. Toda la vida por ahí, por el campo que le gusta pasear y nunca había tenido problemas hasta ahora", defiende. Ahora serán los jueces los que valoren la condición del joven de 20 años detenido por el asesinato del pequeño de 11 años en la localidad toledana.

El padre insiste en la discapacidad de su hijo, per agrega que "no toma medicación", que su hijo "está muy sano". El detenido confesó a las autoridades haber cometido el crimen. El acusado vive en Madrid junto a su madre, pero estos días estaba en Mocejón, con la familia paterna. La investigación para esclarecer el móvil del crimen continúa y sigue bajo secreto de sumario.

Continúa la búsqueda del arma del crimen. En Mocejón, durante este miércoles será enterrado Mateo. Flores y velas le recuerdan a las puertas del polideportivo donde el pequeño de 11 años fue apuñalado. El presunto asesino ha pasado su segunda noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo a la espera de su pase a disposición judicial.

Mateo murió este domingo tras ser agredido con un objeto punzante a las 10:00 horas mientras estaba jugando con otros compañeros en el campo de fútbol 'Ángel Tardío' de la localidad toledana de Mocejón. Inmediatamente, se desplazaron hasta la zona médico de urgencias, un helicóptero sanitario y una UVI, que tan solo pudieron certificar su fallecimiento.

El detenido fue identificado gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del polideportivo y de las urbanizaciones cercanas. La Guardia Civil no tardó en localizarlo, y en menos de un día, lograron arrestarlo.

Las autoridades han registrado tanto la vivienda de su padre como la de su abuela en busca de pruebas. Según fuentes cercanas a la investigación, tras cometer el crimen, el joven regresó a la casa de su abuela, donde se cambió de ropa y luego, como si nada hubiera pasado, asistió a misa. Algunos vecinos presentes en la iglesia describen al joven como "inquieto y muy nervioso" durante el acto. En el registro de la vivienda los agentes encontraron la ropa con la que había cometido el crimen. Han hallado restos biológicos que ya se están analizando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.